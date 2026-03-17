Au Pays basque, un maire sortant retrouvé mort après sa défaite

Le maire sortant d’un village du Pays basque, battu au premier tour des municipales dimanche, a été retrouvé mort lundi matin dans un bois, selon le parquet de Pau qui privilégie la piste du suicide.

L’élu de Viodos-Abense-de-Bas (Pyrénées-Atlantiques), village de 750 habitants, était recherché depuis la proclamation des résultats.

Christian Berçaïts, âgé de 61 ans et maire depuis 2017, avait quitté le bureau de vote de sa commune dimanche soir, aux environs de 21H00, et n’a ensuite "plus répondu au téléphone", précise le procureur de Pau, Rodolphe Jarry.

Ses proches ont constaté dans la soirée que son fusil à plomb avait disparu du domicile et des recherches ont été "immédiatement engagées", selon le parquet.

Le corps sans vie de l’élu a finalement été retrouvé lundi matin dans une zone boisée, à une dizaine de mètres de son véhicule. Il présentait une blessure par balle.

Christian Berçaïts était candidat à sa réélection mais a été battu dimanche par son adversaire qui a obtenu 55,50 % des voix.

AFP