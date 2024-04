Autoroute A13: réouverture progressive à partir du 11 mai, selon la préfecture

La portion de l'autoroute A13 située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86, fermée depuis le 18 avril, rouvrira progressivement à partir du samedi 11 mai, "dans le sens Province-Paris", a annoncé lundi la préfecture des Hauts-de-Seine.

"Une réouverture de l'autoroute A13 dans le sens Province-Paris sera possible à partir du samedi 11 mai prochain aux seuls véhicules légers, sous réserve que toutes les conditions de sécurité soient réunies", a précisé la préfecture dans un communiqué."Les analyses menées aujourd'hui montrent que les travaux réalisés à l'extérieur de l'ouvrage sur un chantier de travaux à proximité, sont, selon l'hypothèse la plus probable, les faits générateurs de ce mouvement de terrain", a-t-elle ajouté.La préfecture des Hauts-de-Seine avait annoncé le 18 avril au soir la fermeture de cette portion d'autoroute très empruntée à l'ouest de Paris pour des raisons de sécurité à la suite de "mouvements de terrain"."A l'occasion d'une fermeture programmée de l'autoroute pour travaux, une fissure transversale de l'A13 sur le secteur de Saint-Cloud a été observée", avait-elle indiqué.L'autoroute A13 relie Paris à Caen, en Normandie, en passant par le sud de Rouen. Elle est particulièrement empruntée par les Parisiens souhaitant se rendre sur la côte normande."Dans le sens Paris-Province, des travaux plus lourds de réparation sont en revanche nécessaires", a détaillé la préfecture, précisant que "des solutions sont en cours d'étude" et qu'un "calendrier de réouverture sera précisé ultérieurement".L'autoroute A13 entre Paris et Orgeval (Yvelines) est gérée par l’État français, représenté par la Direction des routes d'Île-de-France (Dirif).