Aux Oscars, la victoire surprise de "Mr Nobody contre Poutine"

Une victoire digne d'un "scénario hollywoodien": le film "Mr Nobody contre Poutine" qui dénonce l'embrigadement de la jeunesse dans les écoles russes, a déjoué les pronostics en remportant dimanche l'Oscar du meilleur documentaire.

Le documentaire de Netflix "The Perfect Neighbour" partait pourtant favori dans cette catégorie. Mais c'est finalement le film de Pavel Talankine, jeune Russe de 35 ans en exil, qui a décroché la statuette dimanche lors de la 98e cérémonie des Oscars.Pavel Talankine, animateur pédagogique et vidéaste dans une école de la petite ville de Karabach, dans l'Oural, a filmé tout à fait officiellement l'embrigadement de plus en plus poussé des élèves, voulu par les autorités russes à partir de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.Opposé à cette guerre, le vidéaste a fui la Russie à l'été 2024, avec les disques durs contenant ces vidéos.Ces images sont à l'origine du documentaire de 90 minutes, coréalisé par M. Talankine et le réalisateur américain basé au Danemark David Borenstein.- Un film "fort" -Pour Vitaly Mansky, documentariste russe d'origine ukrainienne et membre de l'Académie des Oscars, Mr Nobody est un film "fort "."La personnalité de Pavel Talankin a joué un rôle très important dans la décision des membres de l'Académie de voter pour ce film ", a déclaré M. Mansky à l'AFP, même s'il ne s'attendait pas à la victoire du documentaire."Ils ont été émus et ont voté pour le film ", a-t-il ajouté. "C'est vraiment un scénario hollywoodien"."Si vous ne l'avez pas encore vu, vous devriez", a réagi sur X Mikhaïl Khodorkovski, ex-magnat russe du pétrole aujourd'hui opposant en exil, dont la fondation a participé à la promotion du film. "Mr Nobody" est "l'un des films anti-guerre les plus importants de notre époque", a-t-il ajouté.Dans son discours de remerciement, Pavel Talankine a appelé à la fin de la guerre en Ukraine et de tous les conflits."Depuis quatre ans, nous regardons le ciel en quête d'étoiles filantes qui nous permettraient de faire un voeu très important. Mais il y a des pays où, au lieu d'étoiles filantes, ce sont des bombes et des drones qui tombent", a-t-il dit en russe." Au nom de notre avenir, au nom de tous nos enfants, arrêtez toutes ces guerres. Maintenant".Interrogé par les médias sur ce documentaire, le Kremlin a plusieurs fois botté en touche."Je n'ai pas vu ce film ", a seulement réagi lundi le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.Sorti en salles en France le 7 janvier, le documentaire est également visible sur la plateforme d'Arte.