Aux États-Unis, l’armée entraîne les lions de mer et les dauphins à jouer aux jeux vidéo

La Marine Américaine a publié le 8 mai dernier un rapport de recherche intitulé "Les lions de mer de la Marine adorent jouer aux jeux vidéo". Et ce sont bien les animaux qui sont ici concernés. Un programme d’entraînement leur est dédié depuis trois ans, selon PC Gamer, relayé par BFMTV (Photo d'illustration)

Spike, l’un des lions de mer, est même devenu une star. Il est le premier à avoir complété le programme. "Sa capacité à comprendre le fait de contrôler un curseur sur un écran, puis ses progrès dans une série de jeux plus complexes marquent le tout succès jamais enregistré lors de tests cognitifs sur des lions de mer de Californie" selon le rapport de la Marine.

Meet Spike, the most avid gamer in a sea pen floating in the San Diego Bay. He's part of the U.S. Navy Marine Mammal Program's research on cognitive enrichment for sea lions and dolphins



