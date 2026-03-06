Avec la Russie mais pas sans polémique, Milan Cortina lance ses Jeux paralympiques

Dans un contexte tendu marqué par le boycott de la cérémonie d'ouverture par sept pays opposés au retour des Russes et la guerre au Moyen-Orient, les Jeux paralympiques d'hiver (6-15 mars) s'ouvrent vendredi à Milan Cortina, où le sportif espère reprendre ses droits et l'équipe de France viser haut.

Conséquence de l'actualité immédiate, le seul para-athlète iranien qui était engagé sur ces Jeux paralympiques a été contraint d'y renoncer. Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 ans, déjà présent à Pyeongchang 2018 et Pékin 2022, devait s'aligner sur deux épreuves de para-ski de fond.

"C'est vraiment décevant pour le sport mondial et surtout pour Aboulfazl Khatibi Mianaei qu'il ne puisse pas se rendre en toute sécurité à ses troisièmes Jeux paralympiques d'hiver à Milan Cortina 2026", a regretté Andrew Parsons, président du Comité paralympique international (IPC), dans un communiqué publié vendredi à quelques heures de la cérémonie d'ouverture à Vérone.

Déjà amené il y a quatre ans à prononcer un discours d'ouverture dans une période marquée par l'invasion russe en Ukraine, Parsons avait reconnu jeudi que son "appel désespéré pour la paix" était toujours nécessaire.

Mais au milieu des "conflits et des choses négatives dans le monde, nous avons toujours besoin d'inclusion. Et d'inclusion par le sport. Le sport est ce que nous essayons de protéger pendant ces Jeux", avait ajouté le président brésilien de l'IPC.

Au-delà du conflit en cours au Moyen-Orient, c'est la réintégration de la Russie, votée il y a quelques mois en assemblée générale par l'IPC en dépit du conflit qui dure depuis quatre ans en Ukraine, qui a focalisé les tensions.

Alors que l'hymne russe pourrait retentir pour la première fois depuis 2014, année de sa dernière participation sous son propre drapeau à des Jeux, plusieurs comités paralympiques nationaux ont fait le choix de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture (Ukraine, République tchèque, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande).

Ce sera également le cas au niveau des représentations politiques. La ministre française des Sports, Marina Ferrari, et le gouvernement britannique ont ainsi renoncé à se rendre dans les Arènes de Vérone pour protester contre la présence des dix sportifs russes et bélarusses bénéficiaires d'une invitation de la part de l'IPC.

Quatre d'entre eux, tous engagés en ski de fond, sont en revanche attendus pour le défilé des athlètes. La Russie et la Biélorussie feront partie des quelques 28 comités à compter des sportifs pour la parade.

Les autres ont soit renoncé pour raisons politiques, soit par choix sportif, les sites de compétition étant particulièrement éloignés. C'est le cas notamment selon l'IPC de la France, la Grande Bretagne, le Canada ou l'Allemagne.

- Les Bleus ambitieux -

Le boycott se limitera à la cérémonie d'ouverture - voire de clôture -, aucun pays n'étant allé jusqu'à renoncer à prendre part à la dizaine de jours de compétition étalées entre Milan (Para-hockey), Cortina (Ski alpin, Snowboard, curling fauteuil) et Val Di Fiemme (Ski de fond et biathlon). Au total, près de 600 sportifs de 55 nations participeront aux 79 épreuves à médailles des Paralympiques.

Côté tricolore, 17 para-athlètes et guides engagés en para ski alpin, para biathlon, para ski de fond et para snowboard s'apprêtent à se lancer à partir de samedi avec l'espoir de se hisser parmi les premières places au tableau des médailles, qui devrait être dominé par la Chine.

"Dans un contexte de concurrence qui augmente, l'ambition reste le top 4", a indiqué la présidente du CPSF Marie-Amélie Le Fur à la mi-journée. "100% des athlètes sont médaillables", dit-elle, et les Bleus espèrent obtenir 50% de médailles en plus par rapport à 2022, soit 18.

Parmi les plus attendus, le triple champion paralympique Arthur Bauchet visera à nouveau les sommets avec cinq courses de ski à son programme à partir de samedi.

Côté porte-drapeaux, le skieur Jordan Broisin et la championne paralympique de snowboard cross Cécile Hernandez ont été désignés. Mais ces derniers, tout comme l'ensemble des Français, suivront de loin la cérémonie d'ouverture.

