Bill Gates reçu en Chine par le président Xi Jinping

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a été reçu vendredi à Pékin par le président chinois Xi Jinping, à l'occasion d'une visite destinée à soutenir les efforts de la Chine dans la recherche médicale.

Cette rencontre, annoncée par la télévision publique chinoise, est très rare pour un homme d'affaires américain: ces dernières années, seule une poignée ont été reçus individuellement par M. Xi, notamment le patron d'Apple Tim Cook et celui d'Amazon Jeff Bezos.

La chaîne n'avait dans l'immédiat pas diffusé d'images de la rencontre. Cet entretien intervient deux jours avant une visite très attendue du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Pékin et Washington.

"Vous êtes le premier ami américain que je rencontre cette année". "Nous avons toujours placé nos espoirs dans le peuple américain et espérons que l'amitié entre les deux peuples se poursuivra", a dit Xi Jinping, cité par le Quotidien du Peuple. Bill Gates est reçu en qualité de co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates, a-t-elle toutefois précisé.

Arrivé mercredi soir en Chine, le milliardaire et philanthrope avait expliqué venir pour y rencontrer des partenaires sur les sujets de la santé et du développement.

Sa fondation a annoncé jeudi qu'elle donnerait 50 millions de dollars (45,7 millions d'euros) pour soutenir les efforts chinois dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose.

Cette somme est destinée à appuyer "les efforts pour améliorer les résultats en matière de santé dans le monde entier grâce à des thérapies vitales pour les maladies infectieuses telles que la tuberculose et le paludisme", a précisé la Fondation Bill et Melinda Gates. Ces maladies "affectent de manière disproportionnée les pays les plus pauvres de la planète", a-t-elle insisté.

- "Progrès considérables" -

Avec ce voyage, son premier en Chine depuis 2019, le cofondateur de Microsoft emboîte le pas à plusieurs autres mastodontes de l'économie américaine, dont le patron de Tesla, Twitter et SpaceX, Elon Musk, venu en mai.

Quasiment fermé au monde pendant près de trois ans en raison du Covid, le pays n'a rouvert ses portes qu'il y a six mois.

La fondation va aussi renouveler sa coopération avec l'Institut de découverte de médicaments pour la santé mondiale (GHDDI) - fondé à Pékin par Bill Gates -, les autorités municipales de Pékin et les responsables de la prestigieuse université Tsinghua.

"La Chine a réalisé des progrès considérables en matière de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la santé dans le pays", a estimé M. Gates jeudi lors d'un discours au GHDDI.

"J'espère que la Chine pourra jouer un rôle encore plus important pour relever les défis actuels, en particulier ceux auxquels sont confrontés les pays africains", a-t-il ajouté.

La dernière venue en Chine de Bill Gates remonte à 2019, quand il avait rencontré la Première dame, Peng Liyuan, pour évoquer le travail de sa fondation dans la prévention contre le sida.

- Pot rempli d'excréments -

Durant un précédent voyage en 2018, il avait posé à Pékin à côté d'un pot rempli d'excréments pour attirer l'attention sur le manque de toilettes dans les pays en développement.

Lors de sa visite en mai, Elon Musk avait été reçu par plusieurs ministres chinois et avait visité l'immense usine de sa marque de voitures électriques à Shanghai, où il a pu échanger avec le personnel.

Le PDG de la banque JPMorgan Chase, Jamie Dimon, autre acteur majeur, s'est rendu dans le pays au début du mois, tandis que celui d'Apple, Tim Cook, était à Pékin en mars. Il y avait salué la relation "symbiotique" de son entreprise avec la Chine.

D'autres grands patrons américains comme celui de Starbucks ou General Motors sont aussi allés en Chine ces dernières semaines pour y rencontrer des représentants du gouvernement chinois.

Les voyages d'affaires ont repris depuis que la Chine a abandonné sa politique sanitaire dite du "zéro Covid" et rouvert ses frontières cette année.



