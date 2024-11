C1: Mbappé et le Real au pied du mur à Liverpool

Après deux défaites lors des trois dernières journées de Ligue des champions, Kylian Mbappé et le Real Madrid, champion d'Europe en titre, font face mercredi au plus grand défi de leur début de saison: ramener des points de leur déplacement à Liverpool en l'absence de Vinicius Junior.

Le Roi d'Europe est au pied du mur. Un mur rouge, qui a vu les plus grands s'y casser les dents.

Décimé par les blessures (Carvajal, Tchouaméni, Rodrygo, Vinicius Junior...), le géant espagnol aux 15 Ligues des champions doit obligatoirement s'imposer sur la pelouse d'Anfield, ou, a minima, ne pas concéder une troisième défaite en cinq journées qui compliquerait grandement son parcours vers une seizième couronne, objectif affiché lors de l'arrivée de Kylian Mbappé cet été.

Le Real, invaincu lors de ses huit derniers affrontements avec le club anglais, dont les deux finales de C1 de 2018 et 2022, a certes l'histoire de son côté.

Mais la dynamique, elle, est bien favorable aux Reds, auteurs d'un début de saison quasi-parfait sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Arne Slot, avec 16 victoires en 18 matchs toutes compétitions confondues.

En tête de Premier League et du classement unifié de cette Ligue des champions nouveau format, Liverpool est la seule équipe à avoir remporté ses quatre premiers matchs de C1, face à l’AC Milan (3-1), Leipzig (1-0), Bologne (2-0) et le Bayer Leverkusen (4-0).

Son dernier revers sur sa pelouse dans la compétition? Le 21 février 2023, face au Real (5-2), justement.

- Mbappé seul leader d'attaque -

Ce soir-là, les Reds qui menaient pourtant deux buts à zéro à la 15e minute, avaient fini noyés dans la furia madrilène, portée par Karim Benzema et Vinicius Junior, irrésistibles et auteurs d'un doublé chacun.

Ni l'un, parti en Arabie saoudite, ni l'autre, blessé à la cuisse, ne seront là mercredi pour épauler Kylian Mbappé, attendu en sauveur par les supporters merengues pour ce choc crucial, après deux grands rendez-vous manqués face au Barça (4-0) et à l'AC Milan (3-1), et une période compliquée sur et en dehors du terrain.

L'attaquant français, non-convoqué pour la deuxième fois en deux mois avec les Bleus, a bien retrouvé le chemin des filets et un peu de confiance en championnat à Leganés (3-0), affirmant que cette trêve internationale passée à s'entraîner dans la capitale espagnole lui avait fait "beaucoup de bien".

Aligné à gauche, sa position préférentielle, pour la première fois depuis son arrivée, le Bondynois est apparu en jambes, mais encore loin de son meilleur niveau, lorsqu'il était capable, sur une accélération ou un geste de classe, de faire basculer une rencontre à lui tout seul.

Avec le vide laissé par le Brésilien Vinicius, si souvent décisif dans les grands matchs ces trois dernières saisons, "l'attention se portera plus que jamais sur le Français" mercredi, assure le quotidien AS dans un éditorial.

"Il marque des buts, mais il semble affaibli. Il n'arrive toujours pas à retrouver son jeu de jambes. Sans Vinicius, il occupera son poste de prédilection, le côté gauche de l'attaque, sans aucune concurrence. C'est un moment critique pour Madrid, mais idéal pour Mbappé", estime le journal. L'heure de briller, enfin.



