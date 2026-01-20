CAN-2025 : des milliers de Sénégalais se rassemblent pour célébrer leurs Lions

Brandissant des drapeaux du Sénégal et scandant des chants festifs, des milliers de personnes se sont rassemblées mardi en banlieue de Dakar pour attendre les joueurs de la sélection, qui doivent participer à une parade à travers la capitale pour célébrer leur triomphe en finale de la CAN.

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc, la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, a suscité une joie et une fierté immenses à travers tout le pays.

Arrivés dans la nuit en provenance du Maroc par un vol privé, les héros sénégalais doivent entamer à travers la capitale et sa périphérie une parade qui les mènera jusqu'au palais présidentiel, où ils seront reçus officiellement par le chef de l'Etat en fin d'après-midi ou dans la soirée.

Des milliers voire des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour accompagner le cortège, alors que le président Bassirou Diomaye Faye a qualifié les joueurs de "patriotes" et ce sacre de "victoire pour tout le peuple sénégalais".

Mardi, à la mi-journée, sous un soleil éclatant, la foule était rassemblée dans une ambiance festive dans la banlieue nord de Patte d'Oie, le long d'une autoroute menant au centre-ville de Dakar, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des supporters étaient aussi juchés sur des immeubles et sur un pont du voisinage pour contempler le spectacle: vuvuzelas, klaxons de voitures et beaucoup de motos pétaradantes résonnaient dans une clameur assourdissante.

Des forces de sécurité étaient également présentes en nombre.

- "Très fiers" -

"Je suis venu pour supporter nos Lions! On est très contents de cette équipe, on est très fiers!", a dit à l'AFP Momo Isbak, 40 ans, coach en salle de sport, présent sur place et qui a souhaité un même succès des Lions lors du Mondial-2026 l'été prochain en Amérique du Nord.

Abdulai Sy, 49 ans, commerçant, a lui aussi confié être "très, très heureux". "Pour moi, cette victoire représente une très grande fierté d'être Sénégalais", a-t-il lancé.

Initialement prévue à 11h00 (locales et GMT), la grande parade doit traverser plusieurs quartiers, populaires et huppés, et passer par l'emblématique corniche de Dakar bordant une mer bleu azur.

Le coup d'envoi de cette grande communion populaire a cependant été décalée, les Lions ayant atterri avec plusieurs heures de retard sur l'horaire prévu dans la nuit.

Ils ont été chaleureusement accueillis à leur sortie de l'avion par le président, le Premier ministre Ousmane Sonko et les membres du gouvernement.

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays d'Afrique de l'Ouest est aussi confronté à une situation économique et sociale délicate.

- "Scénario fou" -

Mardi à la mi-journée, klaxons, vuvuzelas et cris de victoire résonnaient aussi dans le centre-ville de Dakar.

"Héroïques!", avait titré lundi en Une le quotidien sénégalais Le Soleil. "De l'enfer au paradis, les Lions sont passés par toutes les émotions" au terme d'un "scénario fou" lors de cette finale, avait souligné le journal.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement Fifa derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.

Cette finale s'est cependant déroulée dans un contexte électrique, nourri de tensions survenues plusieurs jours avant le match et de critiques au Sénégal sur l'accueil réservé aux joueurs à Rabat avant la finale.

Chaotique, la finale a été marquée par un but refusé pour le Sénégal et un penalty manqué par le Maroc dans les dernières minutes, suivis de tensions sur en en dehors du terrain.

Alors que ses coéquipiers furieux avaient quitté le terrain pour protester contre le penalty discutable accordé au Maroc, l'attaquant vedette Sadio Mané les a enjoints à revenir sur la pelouse pour terminer la rencontre.

Des supporters sénégalais ont aussi tenté d'envahir le terrain lors de ces incidents, et ont été difficilement contenus par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.

Elu joueur du tournoi et encensé au Sénégal, Sadio Mané sera particulièrement fêté par la foule dakaroise.

