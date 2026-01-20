Météo : une dégradation pluvio-orageuse attendue à La Réunion

Sans aucun rapport avec l'activité cyclonique actuelle, un temps plus humide et instable est prévu ces prochains jours à La Réunion. "Le flux s'orientera mercredi au secteur nord puis nord-est, transportant une masse d'air chaude, humide et instable (actuellement vers Tromelin) à partir de mercredi soir et jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi", note Météo France. De fortes averses à caractère orageux sont attendues, pouvant donner des quantités de pluie localement importantes, surtout jeudi. (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)