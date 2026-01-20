TOUTE L’ACTUALITÉ
Météo : une dégradation pluvio-orageuse attendue à La Réunion

  • Publié le 20 janvier 2026 à 19:33
  • Actualisé le 20 janvier 2026 à 19:38
Sans aucun rapport avec l'activité cyclonique actuelle, un temps plus humide et instable est prévu ces prochains jours à La Réunion. "Le flux s'orientera mercredi au secteur nord puis nord-est, transportant une masse d'air chaude, humide et instable (actuellement vers Tromelin) à partir de mercredi soir et jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi", note Météo France. De fortes averses à caractère orageux sont attendues, pouvant donner des quantités de pluie localement importantes, surtout jeudi. (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Tout sauf Mdoihoma
1 heure

Un peu de pluie : oui pour st Louis.

