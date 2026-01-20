L’Université de La Réunion met en place un congé menstruel pour les étudiantes

À compter de ce mois de janvier 2026, l’Université de La Réunion met en place un congé menstruel à destination des étudiantes inscrites dans l’établissement. Ce congé menstruel permet aux étudiantes de bénéficier jusqu'à deux jours d’absence par mois, d’une déclaration d’absence effectuée via une plateforme dédiée. Les absences déclarées dans ce cadre sont considérées comme justifiées au titre de l’assiduité (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce dispositif vise à reconnaître les douleurs menstruelles sévères (dysménorrhées - douleurs qui précèdent ou accompagnent les règles) comme un motif d’absence justifiée, "afin de favoriser la réussite universitaire et de contribuer à de meilleures conditions d’études pour toutes les étudiantes concernées", se félicite l'Université de La Réunion.

En plus des deux jours d’absence par mois, ce congé menstruel permet aux étudiantes de bénéficier : de jours pouvant être pris consécutivement ou séparément ; d’une déclaration d’absence effectuée via une plateforme dédiée, accessible avec les identifiants universitaires et d’une déclaration possible pour un jour donné de la veille (J-1) au lendemain (J+1).

Les absences déclarées dans ce cadre sont considérées comme justifiées au titre de l’assiduité.

Un bilan d’évaluation sera réalisé après un an de mise en œuvre afin d’analyser l’usage du dispositif et, le cas échéant, de l’adapter aux besoins des étudiantes.

