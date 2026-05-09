Cannes : dans les coulisses de la fabrication de la Palme d’or

Plus de 70 heures d'orfèvrerie: chaque année à l'occasion du Festival de Cannes, la maison Chopard façonne la Palme d'or, trophée iconique né de ses ateliers de haute joaillerie à Meyrin, près de Genève.

Depuis sa création en 1955, la Palme d’or a plusieurs fois évoluée. Sa forme actuelle a été imaginée en 1998 par Caroline Scheufele, co-présidente de Chopard, la maison qui réalise également tous les trophées remis par le jury durant le festival.

"Ce qu'on a apporté, qui est très différent de l'époque, c'est que la tige de La Palme se termine dans une petite forme de cœur, qui est un peu le clin d'œil au cinéma, l'amour pour le cinéma", explique l'intéressée à l'AFP, confiant dessiner "beaucoup de bijoux avec des cœurs".

La fabrication de la Palme d’or débute avec la technique de la fonte à cire perdue, qui consiste à créer un modèle de tige avec ses feuilles en cire bleue dans un moule en caoutchouc. Celle-ci est ensuite plongée dans du plâtre liquide.

Le plâtre est chauffé à 760 degrés et la cire fond et s’évacue, laissant une empreinte dans laquelle on injecte du métal en fusion sous vide. Une fois solidifiée, la pièce est extraite en dissolvant le moule, puis nettoyée et traitée pour éliminer les impuretés.

Vient ensuite l'assemblage. Les différents éléments sont retravaillés, polis à la main et soigneusement fixés : chaque feuille en or est ajustée et soudée sur la tige.

Après un polissage final, la Palme est montée sur un coussin en cristal préalablement percé avec précision, puis fixée pour obtenir l’objet prêt à être exposé.

La Palme est fabriquée avec 118 grammes de feuilles d'or jaune. Le socle en cristal de roche est lui taillé sous forme de diamant type “émeraude cut”.

"L'intérêt avec le cristal de roche, c'est que (...) le socle est toujours un peu différent, c'est que chaque année, la Palme a un peu un autre look", explique Mme Scheufele.

Chopard fournit chaque année au Festival de Cannes deux Palmes d’or, en cas d'ex æquo ou d’imprévu.

Présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, le jury du festival remettra cette Palme d'or le 23 mai, à l'issue de la quinzaine cannoise.

L'an dernier, la récompense était allée à "Un simple accident" du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi.



AFP