Ceuta : la situation des mineurs est "intenable", alerte le président de l'enclave espagnole

La situation des mineurs qui sont restés à Ceuta dans la foulée de l'entrée illégale de plus de 70.000 migrants la semaine dernière est "intenable", a alerté mercredi le dirigeant de l'enclave espagnole située sur la côte nord-africaine, Juan Jesús Vivas, demandant de l'aide au reste de l'Espagne.

"Le taux d'occupation des centres d'accueil pour mineurs de Ceuta est de 2.600% au-dessus de sa capacité critique", a déclaré M. Vivas lors d'une interview à la télévision publique espagnole, estimant à environ 1.100 le nombre de mineurs présents dans la ville autonome, dans des conditions très précaires.

"La situation est absolument intenable", a mis en garde ce membre du Parti populaire (PP, droite), la principale formation d'opposition au gouvernement de gauche de Pedro Sánchez.

Des groupes de jeunes migrants continuaient à errer dans les rues de Ceuta mercredi, se rassemblant dans les parcs et sur les plages tandis que les autorités s'efforçaient de les identifier et de les prendre en charge, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ceuta "ne dispose d'aucun espace supplémentaire" pour prendre en charge ces mineurs, "une priorité", a averti de son côté le préfet de la ville, Miguel Ángel Pérez Triano.

Selon lui, la police espagnole a déjà procédé à l'enregistrement de 528 enfants, redirigés ensuite vers des centres d'accueil.

L'ONG Save the Children avait alerté dès lundi sur la saturation de ces centres, rappelant que "le système de protection de la ville prend actuellement en charge environ un millier d'enfants, un chiffre bien supérieur à sa capacité d'accueil, qui ne compte qu'une centaine de places".

Juan Jesús Vivas a, lui, demandé l'aide du reste de l'Espagne pour faire face à la situation des mineurs:

"Nous appelons au secours", a-t-il lancé.

Conformément à la législation espagnole, le reste des régions doit contribuer à l'accueil de mineurs venant de zones en situation de tension. Mais cette loi se heurte dans les faits à la réticence dans plusieurs régions du PP et de Vox (extrême droite).

Le PP et les gouvernements régionaux qu'il dirige "doivent respecter la loi au même titre que les autres", a rappelé à la télévision le premier vice-président du gouvernement espagnol, Carlos Cuerpo.

De son côté, Juan Jesús Vivas a affirmé avoir contacté le 27 juillet les services de Pedro Sanchez pour "avertir" que des centaines de migrants étaient entrés à Ceuta et que "nous allions au-devant de graves problèmes".

L'exécutif maintient pour sa part n'avoir reçu aucun avertissement des autorités locales, ni du Maroc, sur l'ampleur de la crise à venir.

Environ 72.000 personnes sont entrées en force la semaine dernière à Ceuta, la grande majorité à la nage ou à pied, lors d'une crise migratoire inédite. Parmi elles, environ 70.000 sont déjà retournés au Maroc voisin, selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur.

Au moins 79 migrants sont morts, principalement par noyade, selon un dernier bilan de la préfecture de Ceuta. Sur le versant marocain de la frontière, les autorités à Rabat ont indiqué que 11 personnes avaient perdu la vie, s'ajoutant au bilan des autorités espagnoles.

AFP