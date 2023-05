Champions Cup: La Rochelle, plutôt deux fois qu'une

Un exploit sinon rien. Pour conserver son titre en Champions Cup, La Rochelle devra réaliser une prouesse contre le rouleau compresseur irlandais du Leinster à Dublin, là où le XV de France et Toulouse ont échoué cette saison.

Qu'ils soient Bleus ou Rouge et Noir, les Français n'ont pas été en réussite en Irlande avec deux lourds revers dans le Tournoi des six nations (32-19 contre l'Irlande) puis en demi-finale de la "grande" Coupe d'Europe (41-22 contre Leinster).

Les Jaune et Noir, finalistes pour la troisième fois, auront donc fort à faire pour battre les coéquipiers de Tadhg Furlong, Cian Healy, Robbie Henshaw, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Garry Ringrose, Hugo Keenan ou James Lowe... tous déjà vainqueurs du Grand Chelem 2023.

D'autant que la franchise, et son armada d'internationaux irlandais mais privée de l'emblématique Jonathan Sexton, a tout misé sur la Champions Cup où ils ont inscrit cette saison 44 points de moyenne par match. La preuve? En demi-finale de l'United Rugby Championship, le coach Leo Cullen a choisi de laisser ses cadres au repos pour se concentrer sur la quête d'une cinquième étoile et rejoindre le Stade toulousain au palmarès.

"Après la finale de Marseille contre La Rochelle (l'année dernière, 24-21, NDLR), c'était horrible dans les vestiaires, notre pire moment: on pouvait sentir le silence et la souffrance", a d'ailleurs récemment admis le troisième ligne Caelan Doris.

Sur la route de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), où Français et Irlandais font figures d'épouvantails, ce nouveau choc entre La Rochelle et le Leinster aura des airs de revanche autant que de répétition générale.

Les Maritimes, troisième club à atteindre trois finales de Champions Cup de rang après Toulouse et Toulon, peuvent entrer dans l'histoire en devenant le premier club à conserver sa couronne depuis les Anglais des Saracens (2016, 2017), le premier français depuis le RCT, sacré à trois reprises entre 2013 et 2015.

- O'Gara a la main verte en Europe -

Mais, cette fois-ci, le Leinster est prévenu. Le club à la caravelle a les armes pour faire tanguer la frégate irlandaise: de Grégory Alldritt à Brice Dulin, en passant par Uini Atonio via Jonathan Danty ou Levani Botia, La Rochelle "est une machine de guerre très difficile à manoeuvrer", rappelle le manager du Stade français Gonzalo Quesada à l'AFP.

Même son de cloche pour Gaël Fickou: "La Rochelle a le don de faire déjouer ses adversaires. Ce n'est peut-être pas l'équipe qui joue le mieux mais c'est la plus réaliste, avec un gros paquet d'avants, une très grosse mêlée, une très grosse conquête, beaucoup de gratteurs et une très bonne défense", a ainsi estimé le centre international du Racing 92.

Si le Top 14, où La Rochelle est actuellement deuxième, semble avoir confiance en ses représentants, en Irlande, "ils n'ont sans doute pas le respect qu'ils méritent", selon Bernard Jackman.

"Ils ont gagné à la dernière minute l'année dernière et les gens ici ne regardent peut-être pas assez le Top 14. Mais si vous avez vu la demie contre Exeter, la performance rochelaise était vraiment impressionnante", assure à l'AFP l'ex-talonneur international du Leinster qui a été entraîneur à Grenoble pendant six ans.

"Ce sont deux équipes similaires mais l'Irlande et le Leinster ont traditionnellement du mal contre les équipes puissantes. L'Irlande a battu l'Afrique du Sud en novembre, la France dans le Tournoi et il s'agira pour le Leinster de continuer comme ça. L'Irlande a réussi à trouver une solution avec pas mal de ballons aériens mais est-ce que le Leinster pourra le faire?", s'est-il interrogé.

L'Irlandais Ronan O'Gara, sacré comme joueur du Munster (2006, 2008) puis en tant qu'entraîneur de La Rochelle (2022), voudra à n'en pas douter jouer un tour pendable à ses anciens rivaux tout en s'offrant un doublé.



