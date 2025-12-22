MaPrimeRénov' : le dispositif suspendu le 1er janvier, faute de compromis sur le budget

Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a confirmé ce dimanche la suspesion de MaPrimeRénov'. Le guichet du dispositif d'aide à la rénovation énergétique sera à nouveau fermé à partir du 1er janvier 2026, le Parlement ayant échoué à trouver un compromis sur le budget.

"Je l'avais dit pas de budget, pas de guichet", a déclaré le ministre sur France 3. "On espérait pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roues en janvier, en ayant bien dimensionné tout le dispositif, mais effectivement avec une loi spéciale, ça ne sera pas possible, donc on ne pourra pas rouvrir le guichet", a-t-il ajouté.

- Déjà suspendu à l'été et début 2025 -

"En fait la loi spéciale, c'est pas un budget, c'est une espèce de rustine qui permet de pas tout bloquer, mais qui en revanche, bloque toute dépense non contractuelle", a expliqué le ministre. "Sans budget, on ne pourra pas décaisser l'argent" a-t-il ajouté. "Donc on ne va pas ouvrir un guichet en disant "déposez vos dossiers et puis on vous dira dans deux mois, dans trois mois si on est capable de les financer ou pas". Ça n'aurait pas de sens".

Dans ce contexte, Vincent Jeanbrun a appelé à adopter un budget "le plus rapidement possible".

Il avait averti le 13 décembre que sans budget, le dispositif des aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' serait de nouveau suspendu, après l'avoir été plusieurs semaines début 2025, puis partiellement pendant l'été.

AFP