Charles Sapin annonce la "suppression" de son édito par France Inter

Charles Sapin, l'un des responsables du magazine conservateur Valeurs actuelles, a annoncé, samedi sur le réseau X, la "suppression" par France Inter de son édito hebdomadaire, qui était contesté par le personnel de la radio.

"La direction de France Inter vient de m’annoncer la suppression de mon édito hebdomadaire sur ses antennes", écrit Charles Sapin, précisant ensuite qu'il lui avait été proposé "un débat en lieu et place", option qu'il rejette.

La direction de Radio France, contactée par l'AFP, souligne avoir "proposé un aménagement à Charles Sapin, sous la forme d'un débat, qu'il (M. Sapin) a décidé de décliner".

"Ce n’est une victoire pour personne. Conformément à nos obligations et missions de service public, France Inter continuera d’être un lieu de dialogue reflétant la diversité des sensibilités, notamment durant la campagne présidentielle", a ajouté le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP, prenant "acte de la décision de Charles Sapin".

Depuis fin août, le personnel s'oppose au recrutement de Charles Sapin, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles, en arguant que ce magazine porte des idées d'extrême droite. Le journaliste signait un édito politique de 2 minutes 30 le dimanche matin vers 07H40 sur France Inter, dont deux numéros ont déjà été diffusés.

Le troisième édito de M. Sapin n'aura pas lieu dimanche, a-t-on précisé à France Inter.

Deux journées de grève ont été observées dimanche et lundi derniers, et les syndicats avaient appelé jeudi à une nouvelle journée lundi prochain.

L'arrivée sur France Inter de M. Sapin, qui a rejoint Valeurs actuelles cet été en provenance du Point, avait été justifiée par la direction de la radio au nom du pluralisme.

Valeurs actuelles, qui se revendique conservateur, a été plusieurs fois condamné en justice, notamment pour injure publique à caractère raciste après avoir dépeint en esclave l'élue LFI noire Danièle Obono en 2020. Il était alors dirigé par Geoffroy Lejeune, passé en 2023 au Journal du dimanche.



AFP