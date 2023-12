Chienne retrouvée six ans après et livre rendu 90 ans plus tard

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 décembre au vendredi 29 décembre 2023 le voici. Il y d'abord Rose, une chienne tdisparue depuis mars 2017 a été retrouvée à un dizaine de km du village de West Sussex (Angleterre) où elle vivait. Il y a aussi ce livre emprunté en 1934 finalement été rendu à la bibliothèque publique de Watertown (Massachusetts), sa bibliothèque d'origine, aux États-Unis, en décembre 2023

• Une chienne retrouvée à 10 km de chez elle six ans après sa disparition

Rose, une chienne terrier Patterdale, disparue depuis mars 2017 a été retrouvée à un dizaine de km du village de West Sussex (Angleterre) où elle vivait

"Vingt-quatre heures seulement après avoir été adoptée, en mars 2017, Rose s’était enfuie et n’était jamais retournée chez ses propriétaires. Comme le relate Business Insider, la chienne, aujourd’hui âgée de 12 ans, vient tout juste d’être retrouvée à Crawley Down, un village situé au sud de Londres (Royaume-Uni) et à seulement 10 kilomètres de là où vivait sa famille" écrit 20minutes.fr

La chienne a été identifié par une association de protectin des animaux. "Sur place, les bénévoles ont appris que l’animal était bien connu des habitants du quartier et que ces derniers avaient même pris pour habitude de le nourrir" dit encore 20minutes.fr

Lost Dog Recovery UK South rescued Rose, a 12-year-old Patterdale Terrier earlier this month, only to learn that she'd gone missing in March 2017. https://t.co/rc7yFoaszS — Akron Beacon Journal (@beaconjournal) December 26, 2023

Rose a été récupérée et ses anciens propriétaires cpntactés grâce à la puce électronique dont elle était équipée. Ils ont expliqué qu’ils n’étaient plus en mesure de s’en occuper.

La chienne a donc été placée dans un refuge en attendant d'être adoptée.

• États-Unis : emprunté dans une bibliothèque municipale, un livre rapporté... 90 ans plus tard

"Hill Towns of Italy "de Egerton R. Williams Jr. un livre emprunté en 1934 a finalement été rendu à la bibliothèque publique de Watertown (Massachusetts), sa bibliothèque d'origine, aux États-Unis, en décembre 2023, rapporte actu.fr

Le livre n’a pas été rapporté par son lecteur, mais par un "lointain mécène", a indiqué la bibliothèque publique de Watertown, cité par actu.fr

La bibliothèque précise dans son post que selon sa réglementation l'emprunteur est redevable d'une amende de 650 dollars. "Heureusement pour lui, nous ne facturons plus d'amendes de retard" s'amuse la bibliothèque.

