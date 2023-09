Corse : Macron propose une autonomie et une entrée dans la Constitution

En visite dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la Libération de la Corse, le chef de l’État en a profité pour faire des annonces sur les évolutions institutionnelles de l’île. Evoquant un "moment historique", le président Emmanuel Macron a proposé, ce jeudi 28 septembre, qu'"une nouvelle étape soit franchie" avec "l’entrée de la Corse" dans la Constitution française" et "une autonomie" pour l’île, qui ne soit "ni contre l’Etat ni sans l’Etat".

"Le statu quo serait notre échec à tous", a assuré le président de la République, s’exprimant à Ajaccio devant l’Assemblée de Corse contrôlée par les nationalistes, en espérant que cette "nouvelle étape institutionnelle" permettra d'"ancrer pleinement la Corse dans la République et de reconnaître la singularité de son insularité méditerranéenne et son rapport au monde".

- Un texte dans six mois -



Emmanuel Macron a donné "six mois" aux groupes politiques et à l'Assemblée territoriale corse pour arriver à un "accord" avec le gouvernement sur un "texte constitutionnel et organique" modifiant le statut de la Corse."Je souhaite donc que le travail avec le gouvernement puisse mener à un texte constitutionnel et organique ainsi soumis à votre accord d'ici six mois", a déclaré jeudi le chef de l'État à Ajaccio, insistant sur le fait qu'"il n'y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République".

AFP