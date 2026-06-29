Crash d'avion près de Nancy: sidération et accompagnement des familles

"Tout le monde se dit que ça aurait pu nous arriver": secouristes et psychologues tentaient lundi de répondre au "traumatisme" provoqué la veille près de Nancy par la chute d'un petit avion, qui a fait 11 victimes dont 5 moniteurs de parachutisme, morts pour certains sous les yeux de leurs proches.

"Dans un premier temps on va gérer le deuil", puis les familles nécessiteront un accompagnement "psychologique et puis probablement juridique", car "ça va être un temps long avant d'arriver au procès", résume auprès de l'AFP Anne-Sophie Graviloff de l'association France Victimes, déployée sur place.L'entreprise ayant organisé cette séance de parachutisme devra elle aussi être particulièrement accompagnée, car elle a "perdu six collègues sur une journée", observe-t-elle.Quant aux familles, elles "ont vécu un drame absolu". D'autant que pour certains, les sauts programmés ce dimanche matin, "c'était des cadeaux de proches": cela risque de générer une "culpabilité" pour ceux qui se diront "j'offre un cadeau à quelqu'un que j'aime, et en fait je le tue", résume Mme Graviloff.C'est notamment le cas d'un couple qui a offert un saut en parachute à sa fille pour ses 20 ans, souligne Hervé Ferron, le maire de Tomblaine - la ville proche de Nancy où a eu lieu l'accident -, lui même "bouleversé" face à un drame "tellement injuste" et "brutal".- "Recueillement"Parmi la population locale, beaucoup ont besoin "spontanément" d'exprimer leur soutien, car "tout le monde se dit que ça aurait pu nous arriver", souligne l'élu, qui proposera jeudi une minute de silence ou un temps de recueillement dans les établissements scolaires et les entreprises de la ville.La carcasse de l'avion accidenté a été retirée lundi du lieu de l'accident. Si l'identité du pilote restait inconnue, de premières informations sont apparues sur celle des 10 passagers.Selon la presse locale, un lycéen de 18 ans en Terminale, une étudiante en soins infirmiers de 20 ans, et un infirmier libéral exerçant à Nancy, Damien Giacovelli, comptaient parmi les victimes.Cynthia Vally, 48 ans, mariée et mère de famille, était cheffe de bloc opératoire dans une clinique privée de Nancy. "On se dit +pourquoi elle+? c'est la sidération", résumait lundi le directeur de l'établissement, Sébastien Portemer.Cette femme "immensément gentille, professionnelle", avait reçu "en cadeau" ce saut en parachute, se désole son proche collaborateur Marc Fermaut, "dévasté".Comptable dans une entreprise de la région, Youssef El Idrissi, 48 ans, avait été dans sa jeunesse joueur de volley-ball professionnel à Nancy. Il était aussi footballeur amateur et accompagnait régulièrement ses deux fils à leurs matches de basket, selon des détails communiqués lundi sur les réseaux sociaux.- "Aventurier de la vie"Les cinq autres personnes décédées étaient les moniteurs de parachutisme qui devaient accompagner les cinq précédents lors d'un saut en tandem.Davy Tellier, 53 ans, pompier professionnel au Luc-en-Provence, dans l'arrière pays varois, était "passionné de parachutisme à titre personnel", a indiqué à l'AFP le Service départemental d'incendie et de secours du Var.Albéric Moulès proclamait sur sa page Facebook: "choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour". Ce trentenaire originaire de Nouvelle-Calédonie, qui résidait en Charente, avait servi dans la Légion étrangère, été guide dans un "lodge safari" en Afrique du Sud, et moniteur de plongée en Thaïlande. Il était devenu parachutiste professionnel "il y a deux ou trois ans", selon Pierre-Yves Eugène, directeur général de "Vendée Évasion parachutisme", qui rend hommage à "un gentil boute-en-train".Parachutiste chevronné, Filip Kovacecic, 51 ans, comptait plus de 7.000 sauts à son actif. "Bienveillant, rigoureux" et "apprécié de tous", cet homme "discret sur sa vie privée" n'avait pas d'enfant, selon Alain Macarol, président du club de Besançon où il était licencié.Pierre Graber, qui se définissait sur Facebook comme "parachutiste, musicien et aventurier de la vie", était également "naturopathe et DJ à ses heures", selon le club belge Skydive Spa où il officiait.Enfin Anthony Planchon était instructeur de parachutisme dans un club à Strasbourg, mais également pilote professionnel. Il laisse derrière lui son épouse et son frère jumeau.av-cf-bur-ab/ilp