Crédit d’impôts : à La Réunion, 75.000 foyers vont recevoir un virement, mais attention aux trop-perçus

À La Réunion, environ 75.000 foyers qui ont avancé certains frais en 2025 vont percevoir ce jeudi 15 janvier 2026, un virement qui correspond à 60% du montant estimé de leur crédit et/ou réduction d'impôt. Cela représente un montant total de 59 millions d'euros pour le département, soit un montant moyen de 788 euros par foyer. En tout, 9 millions de ménages attendent ce virement en France (Photo : www.imazpress.com)

Sans attendre le calcul final de l'impôt sur le revenus de 2025, la personne va recevoir une avance de 60 % de ces montants, pour "aider dans votre budget", indique la direction des Finances publiques. Elle est "calculée sur la base des réductions/crédits d'impôt portés dans la déclaration de revenus 2024 déposée au 2ème trimestre 2025", précise la direction de La Réunion.

Celui-ci concerne les foyers fiscaux qui, en 2025, ont employé un salarié à domicile, aussi bien pour de la garde d'enfants, que pour de l'aide à la personne, du jardinage, ou autre.

Les contribuables qui ont fait des dons aux associations, les résidents d'Ehpad, mais aussi ceux qui font de l'investissement locatif (Duflot, Pinel, Scellier, DOM, Censi-Bouvard), sont également concernés.

- Une régularisation des impôts 2026 -

Ce versement, qui porte le libellé "AVANCE CREDIMPOT", reste une avance et non le montant définitif.

• si le montant de cette avance est inférieur au montant des réductions et crédits d'impôt auxquels la personne a droit au titre des dépenses de 2025, elle bénéficiera d'un versement complémentaire à l'hiver austral 2026 sur la base de la déclaration de revenus 2025 déposée au 2nd trimestre 2026, soit le solde restant de 40%.

• si le montant de cette avance est supérieur au montant des réductions et crédits d'impôt auxquels la personne a droit au titre des dépenses de 2025, elle devra rembourser le trop-versé en septembre 2026.

À noter que "le montant minimal de l'avance est de 8 euros. En dessous de ce seuil, elle n'est pas versée", précise la direction des Finances publiques de La Réunion.

Le versement est automatique, à condition que les coordonnées bancaires soient bien à jour sur le site impots.gouv.fr.

Le montant moyen de l'avance tourne autour de 600 euros, selon les chiffres de l'administration, mais il peut être bien plus élevé.

- À La Réunion seuls 25% des 550.000 foyers fiscaux sont redevables de l'impôt -

Pour éviter à l’avenir cette situation, le contribuable doit penser à déclarer les changements de situation dès qu'ils se produisent dans son espace en ligne, service "Gérer mon prélèvement à la source".

À La Réunion, seuls 25% des 550.000 foyers fiscaux sont redevables de l'impôt sur le revenu.

Pour toute question, les contribuables sont invités à contacter le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou à s'adresser à leur centre des Finances publiques.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]