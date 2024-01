Guillaume de Mevius empoche la 1ere étape en auto

Le Belge Guillaume de Mevius (Toyota) a remporté samedi la 1ere étape du Dakar-2024, sa première en catégorie reine, dans les roches volcaniques entre Al-Ula et Al-Henakiyah (Arabie saoudite).

Il est arrivé juste avant l'Audi de l'Espagnol Carlos Sainz (+1min44), selon les résultats provisoires. Le triple vainqueur du Dakar (2010, 2018, 2020) était parti loin derrière les autres favoris après un temps moyen lors du prologue vendredi.

L'étape a été plus compliquée pour les voitures de Prodrive. Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (20e, +22min47) ont crevé deux fois sur la spéciale de 414 km, dont le parcours était jalonné de canyons et de roches volcaniques, très abrasives pour les pneus.

Le double tenant du titre Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (22e, à 2min de Loeb) ont eu le même problème, deux crevaisons en début de course, qui les ont contraints à rouler doucement jusqu'à la fin.

Le Français Stéphane Peterhansel (Audi) n'a pas réussi à se défaire des roches saoudiennes - crevaison pour lui aussi - et pointe à la 24e place (+32min15).

Il y aura encore une longue spéciale (470 km) au programme dimanche pour la 2e étape, où les pilotes devront passer une portion de dunes d'une trentaine de km, pour arriver à Al-Duwadimi, dans le centre du Royaume.



AFP