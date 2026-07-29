Des climatiseurs sont livrés dans un hôpital, mais avec de mauvaises prises

À l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, les climatiseurs promis par le gouvernement sont arrivés avec des fiches inadaptées aux prises françaises. Un couac vite résolu par le personnel alors qu'une nouvelle vague de chaleur se profile. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les appareils sont équipés d'une fiche italienne et disposent ainsi de trois barrettes alignées à l'horizontale, relate La Voix du Nord. De quoi rendre impossible le branchement aux prises électriques françaises.

Canicule : "On pourrait croire à un gag..." : l'hôpital reçoit les climatiseurs promis par le gouvernement, équipés des mauvaises prises, ils ne peuvent pas être branchés https://t.co/wbjqiLhAqX — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) July 24, 2026

Des membres du personnel ont été contraints de changer toutes les fiches des climatiseurs afin que ces derniers soient opérationnels.

Le changement a été effectué "très rapidement", raconte à nos confrères Jean-Sébastien Pain, représentant syndical FO à l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe. Ce dernier s'est interrogé sur "la considération apportée au personnel soignant de la part de l'État" : "On pourrait croire à un gag."

D'autant que la France pourrait être encore touchée par une nouvelle vague de chaleur.

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