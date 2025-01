Des gadgets pour vieillir plus sereinement chez soi

Des robots de compagnie qui apaisent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer aux capteurs dans les toilettes qui détectent les infections urinaires, de nombreux gadgets présentés cette semaine à Las Vegas s'adressent au marché des seniors.

"Les Américains âgés sont très intéressés par l'intégration de ces technologies à la maison, dans l'idée de vieillir à domicile", assure Patty David, vice-présidente de l'AARP, un organisation pour les retraités aux États-Unis.

Elle est venue au CES, le salon de l'électronique grand public, avec plusieurs entrepreneurs désireux de présenter leurs nouveaux produits.

Selon elle, le marché américain de la "AgeTech" - les technologies conçues pour les personnes âgées de 50 ans ou plus - devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici à 2030.

Un secteur qui fait la part belle aux gadgets de santé, car l'accès aux soins est l'un des enjeux majeurs pour les seniors, souligne Hannah McKenney, la patronne de Starling Medical.

Son entreprise a mis au point un appareil qui se fixe dans la cuvette des WC pour tester automatiquement l'urine et vérifier que la personne n'a pas d'infection des voies urinaires.

Ce type de maladie fait partie des causes fréquentes de visites aux urgences, même pour les patients qui vivent dans des établissements spécialisés, d'après Hannah McKenney.

"Si vous êtes en mesure de surveiller facilement leur sommeil, leur alimentation, leurs mouvements et leurs analyses d'urine, vous pouvez intervenir beaucoup plus tôt (en cas de problème) et leur apporter les soins dont ils ont besoin", a-t-elle détaillé.

- Compagnons canins -

Dans le monde, la proportion de la population mondiale âgée de plus de 65 ans augmente plus rapidement que le nombre de personnes plus jeunes, d'après les Nations unies.

L'une des préoccupations majeures des personnes âgées est de trouver comment vieillir sereinement chez soi. Près de 90% des seniors aux États-Unis s'inquiètent à l'idée de ne pas y arriver, selon une étude publiée mercredi par l'AARP et les organisateurs du CES.

Les dispositifs d'alerte médicale, les tensiomètres numériques, les fauteuils roulants électriques, les caméras connectées et de nombreux autres gadgets font partie des produits censés faciliter la vie malgré la perte de certaines facultés, pour rester à domicile en sécurité et de façon autonome.

Et au-delà des appareils de santé, certaines entreprises se concentrent sur le bien-être.

Tom Stevens a ainsi présenté Tombot au CES, un chien robot inspiré d'un chiot de la race Labrador Retriever, qui remue la queue, aboie et s'endort.

Il a raconté avoir eu cette idée après que sa mère, atteinte de démence, ait dû se séparer de son chien. "J'ai cherché des substituts aux animaux vivants, mais elle n'aimait rien de ce que je ramenais à la maison", relate M. Stevens.

Son entreprise, Tombot, prévoit de fabriquer un chat robot pour les amoureux des félins, sur le même modèle: un compagnon apaisant et nécessitant peu d'entretien. "Les gens sourient, ils ont envie d'être près de lui, de s'en occuper et de veiller à son bien-être, même s'ils comprennent qu'il s'agit d'un robot et non d'un véritable animal", a assuré M. Stevens.

- Rouge à lèvres à l'IA -

Le géant brésilien de la beauté Grupo Boticario a de son côté amené un prototype de "rouge à lèvres connecté", qui utilise l'intelligence artificielle pour appliquer le rouge à lèvres sans déborder.

Avec l'âge, la vision tend à s'affaiblir et les mains à devenir moins stables, ce qui rend le maquillage plus compliqué.

"Nous pensons que la beauté est pour tout le monde", a déclaré Milene Haraguchi Padilha, chercheuse de Boticario, lors d'une démonstration. "C'est vraiment super pour l'estime de soi. Les commentaires que nous recevons de la part des consommateurs sont très émouvants."

Pour l'instant, le prototype, qui comporte un repose-menton, une caméra et un bras articulé, n'est pas prêt à être installé dans les salles de bain.

Et de nombreuses autres technologies ne trouvent pas forcément leur public, car les personnes qui n'ont pas grandi à l'ère d'internet peuvent trouver ces nouveaux appareils intimidants.

"Les prix, la facilité d'utilisation et la sécurité des données font hésiter à l'adoption", a reconnu Patty David.

AFP