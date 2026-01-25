Emmanuel Macron juge "inacceptables" les propos de Donald Trump sur l’engagement des alliés de l’OTAN en Afghanistan

Emmanuel Macron a jugé, samedi 24 janvier, "inacceptables ⁠les déclarations de Donald Trump sur le rôle des alliés de l’OTAN – qui, selon le président américain, sont "restés un peu loin des lignes de front" en Afghanistan. "Ces déclarations inacceptables n’appellent ​aucun commentaire. C’est aux familles de nos soldats tombés que le chef de l’Etat souhaite apporter du réconfort et redire la reconnaissance et la mémoire respectueuse de la nation", ⁠a déclaré une source de l’entourage du chef de l’Etat.

Face à cette nouvelle crise ouverte au moment où les tensions autour du Groenland semblaient retomber, M. Trump a semblé jouer l’apaisement en saluant le rôle des soldats britanniques, après s’être entretenu avec le Premier ministre Keir Starmer, qui avait dénoncé des propos « insultants ».

"Les GRANDS et TRES BRAVES soldats du Royaume-Uni seront toujours aux côtés des Etats-Unis d’Amérique! En Afghanistan, 457 sont morts, beaucoup ont été gravement blessés, et ils figuraient parmi les plus grands guerriers. C’est un lien bien trop fort pour être jamais rompu", a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Dans une interview jeudi à la chaîne américaine Fox News, le président américain s’en était pris aux autres pays membres de l’Otan durant les 20 ans de conflit en Afghanistan, affirmant que les alliés étaient "restés un peu loin des lignes de front" et que les Etats-Unis n’ont "jamais eu besoin d’eux".

Le Royaume-Uni est le pays ayant enregistré le plus de pertes en Afghanistan derrière les Etats-Unis (2.400 morts).

S’il a fait amende honorable sur le rôle des soldats britanniques, Donald Trump n’a rien dit de l’engagement des soldats des autres pays.

- "Stupéfaction" -

Après les pays européens, l’Australie, qui n’est pas membre de l’Otan mais a participé à la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis pour chasser Al-Qaïda de ses sanctuaires afghans après les attentats du 11 septembre 2001, a dénoncé à son tour des propos "totalement inacceptables".

Le Premier ministre Anthony Albanese a salué le « courage » des près de 40.000 militaires australiens déployés en deux décennies (2001-2021): "Ils étaient assurément sur la ligne de front pour défendre, aux côtés de nos autres alliés, la démocratie et la liberté, ainsi que défendre nos intérêts nationaux".

La France, le Danemark, l’Italie et la Pologne ont aussi exprimé leur indignation.

"Ces déclarations inacceptables n’appellent aucun commentaire. C’est aux familles de soldats tombés que le chef de l’Etat souhaite apporter du réconfort et redire la reconnaissance et la mémoire respectueuse de la nation", a dit l’entourage du Français Emmanuel Macron. La France a déploré 89 morts en Afghanistan entre 2001 et 2014.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé sa "stupéfaction" et exigé "le respect" après les déclarations de M. Trump dont elle est considérée comme une alliée.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a rappelé avoir participé à une cérémonie d’adieux en 2011 pour cinq soldats polonais tombés au combat en Afghanistan.

"Les officiers américains qui m’accompagnaient alors m’ont dit que l’Amérique n’oublierait jamais les héros polonais. Peut-être le rappelleront-ils au président Trump", écrit-il sur X.

Au Danemark, la Première ministre Mette Frederiksen a jugé "insupportable que le président américain remette en question l’engagement des soldats alliés en Afghanistan".

- "Trahison" -

L’Association des vétérans danois a dit "manquer de mots" face aux propos de Donald Trump. Elle appelle à une marche silencieuse samedi 31 janvier à Copenhague pour protester contre ces attaques.

Le premier coup de canif entre les deux pays était venu des propos du vice-président américain JD Vance qui avait jugé en mars 2025 lors d’une visite sur la base américaine de Pituffik au Groenland que le Danemark était un "mauvais allié".

"On est passé de propos offensants à des propos impolis. Et maintenant nous avons l’impression qu’il s’agit d’une trahison. Ce n’est pas seulement faux, mais c’est évidemment quelque chose contre lequel nous devons réagir très, très fermement", s’insurge auprès de l’AFP le vice-président de l’association, Soren Knudsen.

M. Knudsen a servi en 2006 dans le sud de l’Afghanistan et il a été en 2012 le commandant adjoint d’une mission de l’Otan, essentiellement composée de militaires américains, explique-t-il.

Selon les forces armées danoises, 44 soldats danois sont morts en Afghanistan: 37 ont été tués au combat, et 7 autres sont décédés des suites d’une maladie, d’un accident ou d’autres blessures.

