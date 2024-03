En Floride, les chercheurs veulent redorer l'image du requin

La Floride comptabilise le plus grand nombre d'attaques de requin contre les humains en 2023.

Mais les experts ont un message pour vous: ces animaux ne sont pas les monstres que vous imaginez.L'an passé, 16 des 69 attaques de requin dites non-provoquées dans le monde se sont déroulées dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis, soit 23% du chiffre global, selon un rapport publié par l'université de Floride.On distingue les attaques non-provoquées de celles dites provoquées, à savoir les morsures survenant après qu'un humain s'est approché intentionnellement d'un requin ou a nagé dans une zone où des appâts sont utilisés pour attirer les poissons.Ces attaques se déroulent lorsqu'il y a beaucoup de requins et de personnes dans l'eau, deux conditions que l'on retrouve en Floride, explique à l'AFP le coauteur du rapport, Gavin Naylor.D'un côté, la Floride, située dans une latitude subtropicale, favorise la venue de requins attirés par l'eau de son plateau continental, riche en nutriments et par conséquent en poissons. De l'autre, ses kilomètres de plage, son beau temps et sa réputation en matière de fête séduisent de nombreux touristes."Quand les requins chassent les poissons, il arrive que des gens se trouvent sur leur chemin et que les requins se trompent et les mordent", explique Gavin Naylor qui dirige le programme de Floride de recherche sur les requins au musée d'histoire naturelle de cet Etat.Dans près de 95% des cas, les attaques sont involontaires, dues à une mauvais visibilité et à de la malchance. Si les requins voulaient attaquer les humains il y aurait entre 10.000 et 50.000 attaques par jour dans le monde."Les humains sont une cible très facile, ils sont comme des saucisses flottantes pour un requin, nous savons donc qu'ils les évitent", ajoute-t-il.- Une réputation sévère -Bruce Adams sait que le risque d'être attaqué par un requin est faible, même pour un habitant de New Smyrna Beach, la "capitale mondiale des attaques de requins".Cette ville de 30.000 habitants dans le comté de Volusia enregistrait la moitié des cas d'attaques en Floride l'année dernière.L'eau trouble de New Smyrna Beach, habituée aux surfeurs, augmente la probabilité que les requins mordent quelqu'un par erreur.Assis sur la plage, M. Adams prend souvent sa planche de surf dans la zone et se souvient de quelques rencontres effrayantes avec ces animaux."C'est comme les accidents d'avions, si quelqu'un se fait attaquer, c'est une information. Ça fait les gros titres et fait vendre des t-shirts", regrette-t-il.Joe Miguez, co-auteur du rapport avec Gavin Naylor, aimerait mettre fin à la mauvaise réputation des requins, qu'il attribue à la peur de l'inconnu."Beaucoup de gens ont été dans l'eau avec des requins sans le savoir (...) en réalité, ils ne veulent rien avoir à faire avec nous", explique-t-il.A Jupiter, à 150 kilomètres au nord de Miami, Jonathan Campbell, accompagne une dizaine d'amateurs pour plonger avec les requins et veut lui aussi redorer l'image de ces animaux.Lorsque le bateau atteint la zone prévue, M. Campbell plonge dans l'eau avec une boîte remplie de morceaux de poissons qu'il lance. Puis il fait du bruit, gesticule et attend."C'est le lieu où je suis le plus apaisé", affirme l'ingénieur de 49 ans, qui a déjà réalisé plus de 500 plongées avec les requins."Dans les films, les requins sont des monstres terrifiants, mais dans l'eau ils ressemblent plus à des chiots timides"Dans le laboratoire du professeur Naylor, Joe Miguez alerte sur l'avenir de ces espèces, présents depuis 400 millions d'années, mais dont la population décline dans les dernières décennies.Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Nature, les populations mondiales de requins et de raies ont en effet chuté de 71% depuis 1970."Nous devrions nous concentrer davantage sur leur protection plutôt que dire qu'ils viennent pour nous", assure-t-il.