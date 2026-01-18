En Irak, de l'argile sur les dunes pour combattre les tempêtes de sable

Au fin fond du désert dans le sud de l'Irak, des pelleteuses et des bulldozers répandent des couches d'argile humide sur les dunes pour tenter d'empêcher les tempêtes de sable dévastatrices qui se multiplient dans le pays.

L'Irak a toujours été confronté à ce phénomène, mais les tempêtes sont de plus en plus fréquentes ces dernières années, conséquence du dérèglement climatique et de ses déclinaisons: sécheresses, températures infernales, déforestation...

Lorsqu'elles se déclenchent, un épais manteau de poussière ocre recouvre les villes et villages du pays, les hôpitaux se remplissent de patients souffrant de problèmes respiratoires, le trafic aérien est paralysé...

Et ces tempêtes vont se multiplier et augmenter en intensité, ont prévenu les autorités irakiennes.

Dans une zone située entre les villes de Nassiriyah et Samawa, non loin des vestiges archéologiques de la civilisation sumérienne, des ouvriers s'affairent à stabiliser le sol du désert en déversant sur le sable une épaisse couche d'argile de 20 à 25 cm d'épaisseur.

Le projet prévoit également la plantation de semis résistants à la chaleur, comme du prosopis ou du conocarpus.

"Le principal objectif est de réduire l'impact des tempêtes de sable transfrontalières, qui peuvent atteindre le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar", explique Oudai Taha Lafta, directeur du projet de l'agence de l'ONU UN-Habitat.

"Même si la zone recouverte (d'argile) est petite, elle est cruciale, et cela devrait aider à réduire les tempêtes de sable l'été prochain", poursuit-il.

L'objectif à court terme est de protéger l'autoroute du sud de l'Irak, où de nombreux accidents se produisent en période de tempête, en raison de l'absence de visibilité.

- "Lentement mais sûrement" -

Selon les estimations du ministère irakien de l'Environnement, l'Irak est confronté à 243 tempêtes par an, et devrait connaître quelque 300 "jours de sable" annuels d'ici 2050 si rien n'est fait pour endiguer le fléau.

Les autorités irakiennes, UN-Habitat et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe se sont associés en 2023 pour identifier les principales localisations sources des tempêtes de sable.

Plusieurs méthodes ont été mises en oeuvre dans trois régions méridionales du pays, comme le creusement de canaux pour l'eau et l'alimentation électrique pour pomper l'eau du fleuve Euphrate, afin de préparer des terres en friche pour des plantations.

Le projet prévoit à terme l'augmentation de la surface des espaces verts pour les agriculteurs, dont les terres ont été considérablement réduites en raison des pénuries d'eau et des sécheresses à répétition.

Les plants agricoles ne survivent généralement pas dans les zones sableuses, mais stabiliser le sol peut accroître leur résistance, selon Qahtan al-Mhana, un responsable du ministère de l'Agriculture.

L'Irak a une grande expertise en matière de lutte contre la désertification et les tempêtes de sable, a-t-il souligné, rappelant que de tels projets existent depuis les années 70, mais les guerres et le chaos qui ont frappé le pays pendant des décennies les ont fait passer au second plan.

"Le travail a repris", se félicite l'expert Najm Abed Taresh.

"Nous avançons, lentement mais sûrement".



AFP