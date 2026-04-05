En route pour la Lune, les astronautes d'Artémis en entrevoient déjà la face cachée

Les astronautes de la mission Artémis 2 de la Nasa continuent dimanche de se rapprocher de la Lune, dont ils ont pu entrevoir des portions jamais observées directement par l'Homme auparavant.

Réveillés par une musique, selon la longue tradition de l'agence spatiale américaine, les trois Américains et un Canadien ont ensuite eu le plaisir de recevoir un message d'un de leurs plus célèbres prédécesseurs."Merci à vous et à toute l'équipe au sol de perpétuer l'héritage d'Apollo avec Artémis. Bon voyage et retour en toute sécurité", leur a souhaité l'astronaute du programme Apollo Charles Duke, aujourd'hui âgé de 90 ans.L'Américain est l'un des derniers hommes à s'être aventurés jusqu'à l'astre, en 1972. Depuis lors, aucun être humain ne s'en était approché.Après un décollage réussi de Floride mercredi, l'équipage se dirige à présent à pleine vitesse vers la Lune à environ 400.000 km de la Terre, soit 1.000 fois plus loin que la Station spatiale internationale (ISS) et devrait arriver dans son voisinage lundi, une première en plus d'un demi-siècle.Sur la route, il a déjà pu entrevoir des portions de la face cachée de la Lune, l'hémisphère en permanence du côté opposé à la Terre, qui n'avaient jusqu'ici jamais été observées directement par l'oeil humain.- "Grand Canyon de la Lune" -Parmi eux, le bassin Orientale "parfois surnommée le Grand Canyon de la Lune", s'est enthousiasmée l'astronaute Christina Koch à bord."Aucun oeil humain n'avait vraiment vu ce cratère jusqu'à aujourd'hui, quand nous avons eu le privilège de le voir".Avec ses collègues américains Victor Glover et Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen, elle ne se posera pas sur la Lune mais passera derrière sa face cachée lundi avant de repartir vers la Terre, pour un retour prévu le 10 avril.Lors de son survol de la Lune, l'apogée de cette mission, qui sera retransmis en direct à l'exception de 40 minutes de coupure attendue, le quatuor d'aventuriers devrait réaliser de précieuses observations à l'oeil nu.Tous ont été formés pendant plus de deux ans à étudier les formations géologiques et à les décrire, et leurs notes et photographies devraient permettre d'en apprendre plus sur la géologie et l'histoire de notre satellite naturel.Si les pionniers d'Apollo étaient passés à une altitude de 110 kilomètres, Artémis 2 restera bien plus loin, à environ 6.500 kilomètres du sol en raison de sa trajectoire. En raison de cette distance, les astronautes bénéficieront d'une vue du disque complet de la lune, y compris la région des pôles.- "Plus beau moment" -Entre direct YouTube, photos prises à l'Iphone et interviews télévisées accordées depuis l'espace, la Nasa cherche à embarquer le public dans cette nouvelle odyssée lunaire.Le monde a ainsi pu suivre à distance les problèmes d'emails et de toilettes rencontrés par les astronautes tout comme leurs séances de sport et repas partagés.L'objectif côté Nasa est de s'assurer que tout est en ordre pour permettre un retour des Américains sur le sol lunaire dans les années prochaines afin d'y établir une base lunaire et de préparer de futures missions vers Mars.Lors du survol de la Lune, "nous allons en apprendre énormément sur le vaisseau spatial", a souligné dimanche le patron de la Nasa, Jared Isaacman, sur CNN. "C'est ce qui nous intéresse le plus en termes de données", a-t-il poursuivi, rappelant que la capsule Orion en question n'avait jusque-là transporté aucun être humain.La Nasa ambitionne un alunissage en 2028, c'est-à-dire avant la fin du mandat de Donald Trump et la date fixée par leurs rivaux chinois pour marcher sur la Lune.Mais les experts s'attendent à de nouveaux reports, les alunisseurs développés par les entreprises des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos n'étant toujours pas prêts.