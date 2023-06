Enlèvement à Dunkerque : la fillette retrouvée avec son père en Italie

La fillette de 8 ans enlevée mardi soir à Dunkerque, pour laquelle une alerte enlèvement avait été déclenchée, a été retrouvée saine et sauve jeudi 8 juin en Italie avec son père, suspecté d'avoir tué sa compagne, a appris l'AFP d'une source proche du dossier.

Selon une deuxième source proche du dossier, ils ont été retrouvés à Gênes, où l'homme a été interpellé. L'alerte enlèvement pour retrouver la fillette, Malek, et son père, Jamel Y., avait été lancée mercredi soir, 24 heures après sa disparition, puis levée jeudi à la mi-journée.



Une enquête en flagrance pour "homicide volontaire par conjoint" et "enlèvement d'un mineur de 15 ans" a été ouverte par le parquet de Dunkerque. Selon le communiqué du parquet, la police de Dunkerque a découvert mercredi vers 14h le corps sans vie de la compagne de Jamel Y., Sonia M., après avoir été alertée par sa mère qui "s'inquiétait" de son silence.

Jamel Y., 40 ans, un demandeur d'asile de nationalité tunisienne connu de la police



"De multiples ecchymoses" ont été constatées sur son corps par le médecin légiste. Une autopsie a été ordonnée. Trois enfants --âgés de sept ans, deux ans et demi et sept mois, selon la deuxième source proche du dossier-- étaient présents au domicile de la mère, est-il précisé dans le communiqué. Mais la petite Malek "issue d'une première union de Jamel Y.", était, elle, introuvable et "vraisemblablement emmenée par son père".



Selon une troisième source proche du dossier, Jamel Y., 40 ans, est un demandeur d'asile de nationalité tunisienne, connu de la police et de la justice. La mère de famille, âgée de 29 ans, présentait, outre les ecchymoses, des traces de strangulation, a ajouté cette source, précisant que le couple avait "connu des différends" dans le passé.



AFP