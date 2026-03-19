Equipe de France: confiance maintenue en Chevalier, Mbappé en vedette américaine

Malgré la perte de son statut de N.1 au PSG, le gardien Lucas Chevalier a gardé la confiance de Didier Deschamps, qui l'a convoqué jeudi pour la tournée américaine de l'équipe de France, logiquement emmenée par sa superstar Kylian Mbappé, tout juste revenu de blessure.

Dans le cadre d'un groupe élargi à 26 joueurs, le sélectionneur n'a pas voulu modifier son ossature pour affronter en amical le Brésil, le 26 mars à Foxborough (Massachusetts), et la Colombie, le 29 mars à Landover (Maryland).

A moins de trois mois du coup d'envoi du Mondial-2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), le technicien a fait dans le classique même si l'émotion était palpable pour sa dernière intervention dans l'auditorium de la Fédération française de football (FFF), son départ étant acté à l'issue du tournoi après 14 ans à la tête des Bleus.

L'heure n'est plus aux essais pour Deschamps mais à une ultime revue d'effectif avant la divulgation de l'identité des heureux élus chargés de défendre les couleurs de la France à la Coupe du monde, le 13 mai sur TF1.

"Statistiquement, dans cette liste, il y en aura beaucoup au mois de mai même s'il ne faut pas faire trop de conclusions hâtives", a-t-il affirmé.

Pas de novices donc à l'horizon, ce qui fait notamment les affaires de Chevalier, qui pouvait pourtant se sentir légitimement menacé au vu de ses déboires au PSG.

L'ancien Lillois (24 ans, 1 sélection), qui connaît une première saison cauchemardesque à Paris où il a été renvoyé sur le banc des remplaçants au profit du Russe Matvey Safonov après plusieurs prestations inquiétantes, continue pour l'instant d'avoir les faveurs du sélectionneur. Seul changement notable, il glisse en position de N.3 derrière Mike Maignan et Brice Samba.

"Cela m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club, de leur tendre la main. Cela fait partie de la relation de confiance. Cette situation n'est pas idéale pour lui (...) mais il n'a pas perdu sa valeur en quatre mois", a expliqué Deschamps.

- Une chance à saisir pour Kolo Muani et Akliouche -

La présence de Mbappé était en revanche attendue depuis son retour à la compétition mardi en Ligue des champions avec le Real Madrid contre Manchester City après environ un mois d'absence pour cause d'entorse au genou gauche. Le capitaine sera donc du voyage, et sans doute pas uniquement dans le rôle d'ambassadeur lors d'opérations marketing qui lui était promis il y a encore quelques semaines durant son indisponibilité.

Si l'attaquant, qui a semblé pleinement rétabli à l'Etihad Stadium, passe avec succès un deuxième test d'ampleur dimanche au cours du derby madrilène face à l'Atlético en Liga, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aligné d'entrée pour défier la Seleçao, avant d'être sans doute ménagé contre les Colombiens.

"Le protocole a été respecté, j'échangeais régulièrement avec Kylian. Il n'y avait pas d'obligations pour qu'il soit présent (...) mais de son côté, c'était clair qu'il voulait être là avec nous en tant que joueur. On verra déjà son ressenti après le match face à l'Atlético", a commenté Deschamps.

L'absence de Bradley Barcola, forfait plusieurs semaines pour une entorse de la cheville, ouvre en revanche une petite brèche en attaque qui profite à Randal Kolo Muani, buteur mercredi avec Tottenham en 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atletico Madrid, mais plus vu en équipe de France depuis la demi-finale de Ligue des nations face à l'Allemagne (2-0), le 8 juin 2025.

"Kolo Muani a été absent à cause d'une longue blessure. Il y a un moment qu'il est avec nous, de par ce qu'il a fait et ses qualités. Il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière mais je suis dans ma logique. Cela ne veut pas dire que ça amène son maintien mais il a un vécu positif avec nous", a jugé Deschamps.

La jeune pépite monégasque Maghnes Akliouche (24 ans), déjà présent en novembre, est également appelé et va tenter de marquer des points dans l'optique du Mondial.

En défense, Deschamps a pallié le forfait du titulaire Jules Koundé sur le côté droit en optant pour le joueur de la Juventus Turin Pierre Kalulu, qui a connu son unique sélection contre l'Espagne en demi-finales de la Ligue des nations en 2025 (défaite 5-4).

AFP