Et si vous étiez payé 5.000 euros pour rester allongé et jeûner pendant 10 jours

Dans le cadre de ses recherches sur le jeûne en situation de micropesanteur, le MEDES (l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales) vient de lancer un appel à candidatures pour une de ses études, qui aura lieu en juin à Toulouse.

Quelques critères sont à respecter pour pouvoir participer : être un homme âgé de 20 à 40 ans, pratiquer au moins trois heures de sport par semaine, ne pas fumer, ne pas avoir de restrictions alimentaires, et présenter un IMC (indice de masse corporelle) compris entre 20 et 26.

Une indemnisation de 5.000 euros est prévue.

- Plusieurs défis à relever -

Les repas constitueront l’un des défis à relever puisqu’ils ne seront constitués que d’une cuillère de miel, d’un jus de fruit et d’un bouillon par jour.

Autre challenge : rester allongé 10 jours en position de simulation de micropesanteur, les pieds relevés par rapport à la tête.

Il s’agit de la première étude qui va tester les effets du jeûne et de la micropesanteur en même temps. L’objectif : voir comment le corps humain réagit si les astronautes se retrouvent dans une situation similaire, en cas de raréfaction de la nourriture. "Nous allons observer ce qu’il se passe au niveau de la mémoire, du stress, des muscles et du cerveau", détaille Rebecca Billette, responsable médicale de la Clinique Spatiale et de l’étude clinique.

L’envoi de candidature peut se faire directement sur le site Internet du MEDES.

www.imazpress.com/[email protected]