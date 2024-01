Etats-Unis: le hublot d'un Boeing 737-9 s'envole après le décollage

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a cloué au sol ses Boeing 737-9 après l'envol spectaculaire d'un hublot qui a provoqué vendredi soir l'atterrissage d'urgence de l'un de ses appareils avec 177 personnes à bord aux Etats-Unis.

"Après l'événement survenu ce soir sur le vol 1282, nous avons décidé par mesure de précaution de maintenir au sol temporairement notre flotte de 65 appareils Boeing 737-9", a annoncé le patron d'Alaska Airlines, Ben Minicucci, dans un communiqué.

"Chaque appareil ne sera remis en service qu'après l'achèvement d'une maintenance et d'inspections de sécurité complètes", a-t-il ajouté, estimant que cela prendrait quelques jours.

L'agence fédérale de l'aviation civile (FAA) a expliqué sur le réseau social X (ex-Twitter) que le vol 1282 avait décollé de l'aéroport international de Portland dans l'Oregon (Nord-Ouest) vendredi vers 17h locales, soit 5h samedi a La Réunion , avant de revenir atterrir en toute sécurité après le signalement par l'équipage d'"un problème de pressurisation".

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le hublot soufflé, avec des masques à oxygène pendant du plafond de l'appareil.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air.



The situation was so bad a child’s shirt was ripped off. pic.twitter.com/y4yMA12Iq0