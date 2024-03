Européennes: Bardella lance sa campagne lors d'un meeting géant à Marseille

Jordan Bardella a lancé dimanche après-midi à Marseille devant 5.000 personnes sa campagne des élections européennes du 9 juin avec un meeting géant pour donner corps à une dynamique jusqu'ici prometteuse dans les sondages.

Aux abords du stade Vélodrome, la tête de liste du Rassemblement national doit prendre la parole en conclusion de la grand-messe. C'est une première, alors que le privilège était jusqu'alors réservé à Marine Le Pen.



Cette dernière a ouvert le meeting peu après 15h00 après une longue déambulation avec le candidat dans les travées de la salle, sous une musique assourdissante et une nuée de drapeaux bleu-blanc-rouge.



L'ex-candidate à l'élection présidentielle s'est immédiatement attaquée à Emmanuel Macron, cible N.1 de la campagne du Rassemblement national.



Elle a notamment fustigé le "cynisme" et les "postures guerrières" d'un président "en état de siège", face auquel le RN proposera une "transition réfléchie et résolue, nationale et populaire". Elle a par ailleurs confirmé sa présence sur la liste du RN, à la dernière place, une candidature "symbolique".



Le meeting doit concrétiser la "Bardella-mania" théorisée par les stratèges du RN, selon eux déjà vérifiée par les 28% à 30% de suffrages promis par les sondages, autant que sa popularité, mesurée au nombre de selfies réclamés lors de ses déplacements.



Le rendez-vous phocéen inaugure une série d'une dizaine de réunions publiques programmées au cours des trois prochains mois, dont l'une à Paris le 1er mai.



- Axes de campagne -



A Marseille, le meeting facturé 400.000 euros - sur un budget de campagne total de 4,32 millions - doit notamment est l'occasion d'éprouver un nouveau slogan: "La France revient", sous-titré "L'Europe revit", clin d'oeil à la formule de Ronald Reagan "America is back".



C'était déjà une référence aux années 80 que le parti d'extrême droite employait jusqu'alors, "Vivement le 9 juin", pastiche d'un slogan du RPR de Jacques Chirac.



Sur le fond, le raout marseillais doit tracer les axes de la campagne.



Jeudi, lors d'une conférence de presse à Paris, Jordan Bardella a dévoilé une "stratégie tricolore" inspirée des feux de circulation, faisant le tri entre les coopérations communautaires qu'il "approuve" (en vert, par exemple Erasmus), celles pour lesquelles il réclame de "nouvelles conditions" (orange, comme pour Schengen) et des "lignes rouges", notamment l'immigration.



Une sortie de l'Union déguisée, telle que l'accuse la Macronie ? "Pas de +Frexit+, ni public, ni caché" jure-t-il, en se disant ne pas être "contre l'Europe" mais "contre l'Union européenne", renvoyée à un simple "modèle d'organisation politique comme il pourrait en exister plusieurs".



L'un de ses concurrents, Raphaël Glucksmann, qui porte la liste socialiste, lui a déjà répondu dimanche sur France 3 en qualifiant les lepénistes de "patriotes de pacotille (...) au service de Vladimir Poutine".



Une contre-manifestation a réuni en parallèle 600 personnes à Marseille, venus "marquer leur opposition" au RN. "La période n'est pas réjouissante pour les luttes de gauche" mais c'est important "de faire front face au RN", y a estimé Louise, 25 ans, salariée dans le bâtiment, qui a refusé d'indiquer son nom de famille.



- Objectif Le Pen 2027 -



Lors de son discours, Jordan Bardella devrait se concentrer sur ses thèmes de prédilection, en premier lieu l'immigration, "le plus grand péril qui se pose aux pays d'Europe", a-t-il estimé dans un entretien paru dans la matinée dans La Provence.



Le "grand remplacement"? "C'est une réalité, même si je n'utilise pas ce terme car je ne le trouve pas clair. Des millions de Français ne reconnaissent plus leur pays".



Avec ces marqueurs, les lepénistes veulent faire du scrutin "une élection de mi-mandat", ou "la seule occasion pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron", comme l'a martelé Jordan Bardella samedi lors d'un déplacement dans le Gard.



Objectif: faire du 9 juin le marche-pied d'une quatrième candidature de Marine Le Pen à l'Elysée en 2027.



Ultra-favori dans les sondages avec environ dix points de plus que la liste Renaissance-MoDem-Horizons, Jordan Bardella a un double objectif: arriver en tête et faire au moins aussi bien qu'aux dernières Européennes, 23,34%.



Principale inconnue de la campagne: la remontée, ou non, du camp macroniste, englué depuis plusieurs semaines sous la barre des 20% d'intentions de vote.



La macronie et sa candidate Valérie Hayer entendent répondre au meeting de Jordan Bardella dès samedi prochain, à Lille. Avec, pour la soutenir, le Premier ministre Gabriel Attal et son gouvernement au complet.



