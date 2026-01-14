Evacuation d'un équipage de l'ISS à cause d'un problème médical, une première

Quatre membres de la Station spatiale internationale (ISS) vont être évacués mercredi en raison d'un problème de santé touchant l'un d'eux, une première dans l'histoire du laboratoire orbital.

Les astronautes américains Mike Fincke et Zena Cardman et leurs homologues russe Oleg Platonov et japonais Kimiya Yui vont entreprendre leur voyage de retour vers la Terre un mois avant la fin prévue de leur mission.Cette évacuation, la première de ce type menée depuis la création de la Station spatiale internationale il y a plus de 25 ans, est liée à un souci de santé rencontré par l'un d'entre eux.L'équipage doit quitter l'ISS à 22H05 GMT mercredi et amerrir au large de la Californie jeudi vers 8H40 GMT à bord d'une capsule Dragon de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk.La Nasa, qui n'a pas souhaité communiquer l'identité de l'astronaute concerné ni donner de précisions sur la nature de ce problème médical, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une évacuation d'urgence, l'état du malade étant stable.- "Douce-amère" -"Nous allons tous bien", a tenu à rassurer le pilote de la mission Mike Fincke cette semaine dans un message sur le réseau social LinkedIn."Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie et qui vise à permettre la réalisation d'examens médicaux appropriés au sol, où toutes les capacités diagnostiques sont disponibles. C'est la bonne décision, même si elle douce-amère", a-t-il poursuivi.Cette évacuation a été motivée par l'existence d'un "risque persistant" et "l'incertitude quant au diagnostic", avait expliqué la semaine passée le médecin-chef de la Nasa, James Polk.Les quatre individus, membres de la mission Crew-11, avaient rejoint l'ISS en août et devaient y rester jusqu'à l'arrivée d'une prochaine rotation d'équipage, prévue pour mi-février.Cette mission nommée Crew-12, à laquelle doit prendre part l'astronaute française Sophie Adenot pourrait donc partir plus tôt que prévu, a fait savoir la Nasa.Entre temps, la Station spatiale internationale restera occupée par un astronaute américain et deux cosmonautes russes arrivés en novembre, acheminés par un vaisseau russe Soyouz.- Préparés au pire -L'agence spatiale russe Roscosmos opère avec la Nasa au sein de l'ISS et les deux agences transportent à tour de rôle un ressortissant de l'autre pays, l'un des rares domaines de coopération perdurant entre les Etats-Unis et la Russie.Habitée en permanence depuis 2000, la Station spatiale internationale est un modèle de coopération internationale réunissant notamment l'Europe, le Japon, les Etats-Unis et la Russie.Les astronautes, spationautes ou cosmonautes qui y séjournent sont formés pour réaliser des missions scientifiques variées, mais aussi pour faire face aux possibles complications liées à la vie dans l'espace.L'équipage évacué avait été préparé à "gérer des situations médicales imprévues", avait rappelé un haut responsable de la Nasa, Amit Kshatriya.Durant son séjour de plusieurs mois dans ce laboratoire situé à 400 km au-dessus de la Terre, l'équipage devait mener diverses missions scientifiques allant de l'étude de la division cellulaire des plantes aux cellules-souches humaines et même à la simulation de scénarios d'alunissage, dans le cadre du programme Artemis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune.