Face à l’enlèvement de sa mère, une présentatrice télé américaine confie son "désespoir"

La présentatrice vedette américaine Savannah Guthrie, dont la mère a disparu depuis plus d’une semaine, a expliqué lundi que sa famille atteint "l’heure du désespoir".

Agée de 84 ans, sa mère Nancy a disparu dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Si elle n’a pas son traitement prescrit pour ses problèmes cardiaques, ses proches craignent le pire.

Cette disparition captive les Etats-Unis, car Savannah Guthrie présente l’émission populaire matinale "Today" sur NBC News, et l’affaire est nimbée de mystère.

Les autorités, qui ont d’abord songé à un crime, privilégient la thèse d’un enlèvement de Nancy à son domicile de Tucson, en Arizona (sud-ouest).

Malgré le travail des policiers et la mise à disposition de ressources fédérales par le président Donald Trump, l’enquête patine.

Aucun suspect n’a été identifié et la famille a reçu une demande de rançon réclamant des millions en cryptomonnaie bitcoins avant lundi soir.

Ce document est jugé crédible par les autorités, mais elles n’arrivent pas à confirmer qu’il a bien été émis par d’éventuels ravisseurs.

"Nous pensons que notre mère est toujours en vie. Nous avons besoin de votre aide", a déclaré Savannah Guthrie dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram lundi, en s’adressant au grand public.

"Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si quelque chose vous semble étrange, (...) signalez-le aux forces de l’ordre. Nous sommes à l’heure du désespoir", a-t-elle ajouté.

Le FBI a offert une récompense de 50.000 dollars pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie saine et sauve, ou de condamner son ou ses ravisseurs.

L’affaire provoque une véritable frénésie médiatique aux Etats-Unis, avec des dizaines de journalistes et d’équipes de tournage envoyés en Arizona pour l’occasion.

