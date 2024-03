Panne Meta : retour à la normale pour Facebook, Instagram et Messenger

Les réseaux sociaux du groupe Meta (Facebook, Instagram, Messenger) sont touchés depuis 19h30 (heure de La Réunion), par une série de pannes au niveau mondial, a reconnu le groupe via l'un de ses porte-parole. La connexion revient peu à peu à la normale sur tous ces réseaux.

Les utilisateurs du site spécialisé Downdetector indiquent avoir été déconnectés de leur compte Facebook, et de ne plus réussir à s'y connecter. Sur Instagram, il n'est pas possible d'actualiser le fil d'actualité.

What'sApp, qui appartient aussi à Méta, fonctionne toujours pour l'heure.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com