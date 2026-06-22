Faim : le pape dénonce la bureaucratie qui entrave l'aide mondiale

Le pape Léon XIV a fustigé lundi la "bureaucratisation progressive de la solidarité" qui entrave l'acheminement de l'aide aux populations affamées dans le monde, tandis que les armes circulent librement et alimentent les conflits.

Lors d'une visite au siège du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies à Rome, le pape a exhorté la communauté internationale à "accroître les ressources consacrées à la lutte contre la faim et ses causes profondes, et à lever les obstacles qui empêchent l'aide d'atteindre ceux qui en ont besoin".

Il a regretté que les préoccupations humanitaires restent souvent secondaires malgré les déclarations de principe.

"C'est précisément dans le fossé entre la reconnaissance de principe et la mise en œuvre concrète que nous constatons la bureaucratisation progressive de la solidarité, parallèlement à la marchandisation silencieuse de la vie humaine", a déclaré le souverain pontife.

"D'une part, l’action humanitaire est de plus en plus alourdie par des procédures bureaucratiques susceptibles de retarder l’aide.

De l'autre, l'accès aux biens essentiels, notamment à l’alimentation, est trop souvent influencé par des considérations économiques ou stratégiques."

"De ce fait, ceux qui ne produisent pas de valeur quantifiable risquent de devenir invisibles", a-t-il ajouté.

Le pape, âgé de 70 ans, a dénoncé le contraste marqué entre l'entrave à l'aide internationale et la facilité d’accès à l’armement.

"En réalité, on alimente les conflits plus facilement qu'on ne nourrit les populations", ce qui révèle "un déséquilibre fondamental dans les priorités politiques et morales", a-t-il déploré.

Le chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques, né aux États-Unis, a exhorté les gouvernements et les populations à accroître les ressources allouées à la lutte contre la faim, à l'instar du PAM, qui a porté assistance à 121 millions de personnes en 2025.

L'organisation souffre toutefois d’importantes coupes budgétaires européennes et américaines, alors que les besoins augmentent, notamment en raison de la guerre au Moyen-Orient qui complique la logistique et fait exploser le coût de l'aide humanitaire.

AFP