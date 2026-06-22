Fête de la musique : plus de 240 interpellations en France, "aucun débordement majeur"

Plus de 240 personnes ont été interpellées en France, dont 148 à Paris, lors de la Fête de la musique, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, tandis que le parquet parisien mentionne une centaine de gardes à vue dans la capitale.

"L’édition 2026 de la Fête de la musique a été marquée par une forte affluence sur la voie publique, en dépit de la chaleur. (...) A ce stade, on dénombre 243 interpellations (148 à Paris)", a indiqué la place Beauvau à des journalistes, précisant qu’"aucun débordement majeur n’a été recensé".

Pour la capitale, le parquet de Paris indique avoir "été avisé d’une centaine de gardes à vue, principalement pour des vols à la tire et recels liés à la densité de personnes présentes dans les rues, ainsi que quelques faits de violence isolés".

"La situation sur l’ensemble du territoire a été maîtrisée grâce aux dispositifs de sécurisation mis en place et adaptés tout au long de la soirée", a ajouté l’Intérieur.

L’année dernière, 371 personnes avaient été interpellées, dont 89 à Paris.

Près de 5.000 policiers et gendarmes ont été déployés dans la capitale et son agglomération ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers.

La France a célébré la 45e édition de la Fête de la musique sous une chaleur accablante, avec 35 départements placés en vigilance rouge pour canicule, le plus haut niveau d’alerte.

AFP