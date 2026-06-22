[Photos - Vidéo] Saint-Denis : les enfants se mobilisent pour leur droit à la protection et à la sécurité

Ce lundi 22 juin 2026, les enfants ont décidé de prendre la parole pour leur protection et leur sécurité. C'est devant le Département et le tribunal judiciaire à Saint-Denis que la mobilisation, portée par le Collectif Stop VIF et l’association EPAA 974 a eu lieu. À La Réunion, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles en 2024, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

"Cette action intervient dans un contexte d’actualité particulièrement sensible autour de la protection de l’enfance, des violences faites aux mineurs et des décisions judiciaires qui interrogent une partie de la population", indiquent le collectif Stop VIF et l’association EPAA 974.

Cette mobilisation n’a pas vocation à opposer les acteurs de la protection de l’enfance, "mais à rappeler une évidence, chaque enfant a le droit d’être entendu, protégé et mis en sécurité lorsqu’il est en danger".

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À travers leurs dessins, messages, créations collectives et prises de parole préparées avec leurs équipes éducatives, les enfants accompagnés par les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et les structures partenaires ont exprimé leur vision de leurs droits, de leur sécurité et de la protection qu’ils attendent des adultes et des institutions.

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- Le Département renforce son dispositif pour protéger les enfants en danger -

Le jeudi 18 juin 2026, le président du Département a annoncé la création de 30 postes supplémentaires pour renforcer les équipes de travailleurs sociaux dans les services territoriaux, ou encore la création d'un village fratrie avec 40 places pour accueillir des frères et soeurs.

Parmi les mesures déployées depuis le 1er juin 2026, la mise en place d’une équipe dédiée à l’évaluation des situations d’informations préoccupantes des enfants de moins de 3 ans. Le dispositif vise à atteindre 14 professionnels supplémentaires début 2027 avec le concours de l’État.

Autre mesure : le lancement de l’appel à projet pour la mise en place d’un numéro d’écoute en direction des enfants, des femmes à la fin du mois de juin, afin de libérer la parole des victimes d’agressions sexuelles au sein de leur milieu familial.

Le Département annonce également une augmentation des aides financières aux associations signataires du Plan de prévention des VIF qui interviennent dans le repérage des situations d’enfants en danger, et l’accompagnement des enfants victimes, notamment ceux qui vivent au sein des familles avec des violences conjugales.

- Des milliers de jeunes victimes d'atteintes sexuelles à La Réunion -

En 2024, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés, en hausse de 23%, selon la gendarmerie.

À ce jour, 1.325 dossiers de violences sexuelles doivent être réexaminés par les services de la Justice. Des plaintes déposées pour 718 d'entre-elles aux services de la police nationale et 607 aux services de la gendarmerie nationale.

Dans les tribunaux de La Réunion, 1.417 affaires sont enregistrées. Pour le tribunal judiciaire de Saint-Denis, 733 dossiers sont en cours (461 plaintes côte police et 272 côté gendarmerie). 674 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Denis et envoyées en enquête.

Pour le ressort du sud du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 592 procédures dans les services d’enquête (257 plaintes côté police nationale et 335 côté gendarmerie nationale). 743 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Pierre et envoyées en enquête.

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En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 119 pour les enfants en danger

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Vous pouvez signaler des faits de violences , directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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