Flashé pour 29 km/h d’excès de vitesse, il doit payer 120.000 euros d’amende

En Finlande, le montant des amendes est calculé en fonction des revenus du contrevenant. L'homme d’affaires Anders Wiklöf en a fait les frais. Il a écopé d’une amende très salée, pour un excès de vitesse de seulement… 29 km/h. Le conducteur de 79 ans devra s’acquitter de la somme astronomique de 120.000 euros pour avoir roulé à 59 km/h dans une zone limitée à 30 km/h au volant de sa Bentley.

Cette décision s’explique par la réglementation en vigueur en Finlande pour les excès de vitesse de plus de 20 km/h. Dans ce cas, il n’existe aucun plafond pour le montant de l’amende. Celle-ci est calculée en fonction des revenus du contrevenant.

Un calcul est effectué pour relever le revenu net mensuel (moins 255 euros), qui est ensuite divisé par 30 pour obtenir le montant du jour-amende, lui-même réduit de moitié.

Pour les usagers millionnaires comme Anders Wiklöf, la note peut donc vite grimper.

www.imazpress.com/[email protected]