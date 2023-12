Foot: Carlo Ancelotti prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2026 (club)

L'entraîneur italien Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026, a annoncé le club madrilène dans un communiqué vendredi.

Pressenti pour devenir sélectionneur de la sélection du Brésil, Ancelotti, 64 ans, sera finalement lié au Real jusqu'au "30 juin 2026", peut-on lire sur le site internet du club.Le technicien de 64 ans y a tout gagné depuis son premier passage sur le banc des Merengues (2013-2015), avant son retour depuis 2021. Il a ajouté deux Ligues des champions (2014, 2022), un titre de champion d'Espagne (2022) ou encore deux Coupes du Roi (2014, 2023) au palmarès du club madrilène.Cette nomination arrive de façon surprenante alors que celui qui a également dirigé l'AC Milan, le Paris SG ou le Bayern Munich, était annoncé avec insistance à la tête du Brésil, où il était censé prendre ses fonctions après la prochaine Copa América (20 juin-14 juillet).Les dirigeants du Real ont choisi de lui renouveler leur confiance, alors que "Carletto" est lancé dans une opération de renouvellement de l'effectif du club 14 fois champion d'Europe, devant composer avec les départs des Ballons d'Or Cristiano Ronaldo et Karim Benzema au cours des dernières saisons.Un nouveau cycle que l'Italien est parvenu à ouvrir avec succès avec un sacre en C1 (2022), en installant de nouveaux joueurs comme Vinicius Jr, Rodrygo, ou encore les Français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga.Le Real Madrid est leader de Liga après la 18e journée et est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où il affrontera le club allemand de Leipzig.