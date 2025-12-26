Foot: Gasset, enfant de La Paillade et figure du foot français, est décédé

Enfant de La Paillade, où il joua quasiment toute sa carrière, puis entraîneur emblématique du football français, Jean-Louis Gasset est mort vendredi à l'âge de 72 ans, a indiqué "son" club de Montpellier, rendant hommage à sa "soif de transmission" et sa "gentillesse".

Passionné de football et du club de Montpellier, co-fondé par son père Bernard et Louis Nicollin, Gasset fut aussi un adjoint à succès de Laurent Blanc, à Bordeaux et au PSG, qu'il côtoya comme joueur à La Paillade.Mais Gasset rime donc avant tout avec Montpellier, sa ville natale et son club de coeur, où le milieu de terrain technique joua quasiment toute sa carrière, de 1975 à 85, le portant de la DH à la D1. Et où il revint ensuite à plusieurs reprises à la rescousse comme coach, à la demande express du président "Loulou" Nicollin, son deuxième père."Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l'ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission", a réagi vendredi le MHSC, soulignant avoir "perdu l'une de ses figures emblématiques"."Notre tristesse est immense lorsque l'on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule", a ajouté le club héraultais.Le club de Montpellier, aujourd'hui en L2, n'a pas communiqué sur la cause du décès.- Lassitude -Jean-Louis Gasset était apparu las ces dernières années, notamment à l'Olympique de Marseille, en 2024, en remplacement de Gennaro Gattuso, où ses qualités humaines et techniques ont laissé un bon souvenir durant une période compliquée comme l'OM sait en fabriquer."Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur: il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport", a ainsi souligné l'OM, où "il a su apporter son calme, son sens de l'équilibre et son regard avisé", et où il était effectivement "apprécié des joueurs comme des dirigeants"."Les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l’on rencontre dans le football... Repose en paix Papi", a abondé l'ex joueur olympien, Amine Harit.Ce sentiment de lassitude avait paru encore plus fort lors de son ultime passage à la tête du club de Montpellier,la saison dernière, alors que sa "Paillade" s'enfonçait vers la Ligue 2."On n'est plus le club atypique, familial qui essaie de lutter. Je le sens et il y a tout qui s'en va...", avait commenté Gasset, avant de se retirer sur la pointe des pieds en recommandant de nommer comme successeur Zoumana Camara, côtoyé au PSG.- Blanc-Gasset, binôme à succès -Car c'est comme adjoint de Laurent Blanc, notamment à Paris, que Jean-Louis Gasset a principalement connu le succès.A Bordeaux, tout d'abord, le duo décrocha le titre de champion de France en 2009, avec Yoann Gourcuff à la baguette. Comme sélectionneur adjoint des Bleus ensuite, de 2010 à 2012, il aida surtout le "Président" à soigner les bleus de "l'après Knysna", jusqu'à un Euro-2012 mitigé.Puis le binôme débarqua dans la capitale pour prendre en main le PSG version qatarie durant trois saisons, de 2013 à 2016, avec de quoi étoffer leur palmarès (trois titres de champion de France, deux coupes de France notamment).Jean-Louis Gasset connut sa propre expérience de sélectionneur, avec le Côte d'Ivoire, à partir de 2022. Un mandat plutôt convaincant mais qui se termina d'une bien étrange manière, par une démission, en janvier 2024, en pleine CAN à domicile, après un début de parcours raté. L'électrochoc fonctionna à plein régime, son adjoint Emerse Faé conduisant les Elephants jusqu'à un sacre insensé.Le décès de Jean-Louis Gasset intervient d'ailleurs alors que les Ivoiriens viennent de remettre leur couronne en jeu dans le cadre de la CAN-2025 au Maroc. "L'homme à la casquette" "restera une des figures marquantes de la victoire de la CAN-2024", a souligné vendredi la fédération ivoirienne.