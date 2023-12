Foot: Hugo Lloris quitte Tottenham pour rejoindre Los Angeles FC

Le gardien français Hugo Lloris, 37 ans, a résilié son contrat avec Tottenham, dont il portait les couleurs depuis 2012, pour s'engager avec la franchise américaine du Los Angeles FC, a-t-on appris samedi auprès d'une source proche des négociations.

Le club du nord de Londres, dont il a été capitaine pendant huit ans, rendra hommage au champion du monde 2018 en sa présence avant le match de championnat disputé dimanche (15h00/14h00 GMT) contre Bournemouth au Tottenham Hotspur Stadium.L'ancien joueur de Nice et Lyon était tenu à l'écart du groupe depuis l'été dernier, après avoir exprimé le souhait de découvrir "autre chose" après onze saisons à Londres. L'équipe dirigée par Ange Postecoglou avait recruté le gardien italien Guglielmo Vicario et confié le brassard à l'attaquant sud-coréen Heung-Min Son.La dernière apparition de Lloris en club remonte au 23 avril dernier. Il avait alors été remplacé à la mi-temps de la lourde défaite 6-1 contre Newcastle en Premier League, blessé à une cuisse. Ce pépin physique lui a fait manquer toute la fin de saison dernière.L'ancien international aux 145 sélections (record français), en retraite de l'équipe de France depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine, s'est engagé pour au moins une saison avec Los Angeles FC, finaliste du dernier championnat de MLS.La franchise américaine compte dans ses rangs le capitaine Carlos Vela et Denis Bouanga, attaquant gabonais passé notamment par Saint-Etienne.