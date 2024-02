Foot/Ligue des nations: la France hérite du groupe de la mort

L'équipe de France de football a hérité de l'Italie, de la Belgique et d'Israël dans le groupe le plus relevé de la prochaine Ligue des nations, lors du tirage au sort effectué jeudi à Paris.

"De par la constitution de cette Ligue A, il y a les meilleures équipes donc, après, forcément il y aura des affiches. L'automne 2024 offrira de très belles affiches", a sobrement commenté Didider Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France après le tirage.Placée dans le troisième chapeau de la Ligue A, en raison d'une campagne manquée lors de la précédente édition en 2023, ses joueurs vont effectivement devoir batailler dès la phase de groupes.Avec une nouvelle formule de compétition, même la présence d'Israël dont c'est la première participation à ce niveau, ne les empêche pas d'envisager le spectre d'une relégation, qu'ils avaient évitée l'année dernière.Dans le contexte de la guerre qu'elle livre au Hamas depuis le 7 octobre dernier, la présence d'Israël dans son groupe n'a pas ému Didier Deschamps : "Cela reste du football et le football a cette capacité à réunir et est synonyme de paix. Plus il y aura de paix dans le monde entier, mieux ce sera pour tout le monde", a jugé le sélectionneur français.Aux côtés de Deschamps, Philippe Diallo, le président de la Fédération s'est voulu, lui, plus pragmatique: "On connaît le contexte difficile mais le football est fait pour réunir les gens", a-t-il commenté avant de détailler: "Pour l'instant, Israël n'a pas l'occasion de jouer à domicile donc on jouera certainement dans un autre pays et quand le calendrier sera connu, on les accueillera sur notre territoire et on verra si le Stade de France est disponible. On sera, avec les pouvoirs publics, extrêmement vigilants pour que les conditions parfaites de déroulement du match soient réunies".- Nouvelle formule -La formule donc a évolué par rapport aux trois premières éditions de la Ligue des Nations puisque désormais les deux premiers des quatre groupes de la Ligue A disputeront des quarts de finale (allers le 20 mars 2025, retours le 25 mars 2025), les quatre vainqueurs étant qualifiés pour la finale à quatre (4-8 juin 2025).Contrairement aux années précédentes, la France, lauréate de l'épreuve en 2021, devra jouer le jeu jusqu'au bout puisque cette fois une éventuelle 3e place comme en 2023 ne lui garantira plus un maintien en Ligue A.Avec la nouvelle mouture de l'épreuve, les troisièmes de chaque poule devront passer par un barrage en mars 2025 contre les deuxièmes des groupes de la Ligue B pour conserver leur position parmi l'élite continentale.- Angleterre et Irlande se retrouvent -Dans les autres groupes, le Portugal, vainqueur de la première édition, se retrouve avec la Croatie, troisième du Mondial 2022, la Pologne et l'Écosse. L'Espagne quant à elle, qui a remporté la dernière Ligue des nations, figure dans le groupe avec le Danemark, la Suisse et la Serbie.Reléguée en groupe B à l'issue de l'édition 2022-2023, l'Angleterre, dans sa quête de promotion vers le groupe A, va croiser le fer avec son voisin irlandais. Anglais et Irlandais, reversés dans le groupe B2, vont s'affronter en compétition officielle pour la première fois depuis 1991. Leur dernier affrontement (1-1) a eu lieu à Wembley en qualifications pour l'Euro-1992.Un match amical en 1995 dans le vieux Lansdowne Road de Dublin -devenu depuis l'Aviva Stadium- avait dû être abandonné en cours de partie après des troubles causés par des supporters. Les deux équipes se sont affrontées en amical en novembre 2020 pour la dernière fois (3-0 pour l'Angleterre).