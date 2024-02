Foot: mort d'Artur Jorge, entraîneur à succès du PSG des "années Canal"

Artur Jorge, emblématique entraîneur des années Canal+ du Paris SG qu'il a mené au titre de champion de France en 1994, est mort jeudi, laissant derrière lui une carrière jalonnée de succès aussi bien comme joueur que sur le banc.

"C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annonce son décès ce matin à Lisbonne des suites d'une longue maladie. Il s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches", a rapporté sa famille dans un communiqué cité par les médias portugais."L'homme à la célèbre moustache": c'est ainsi que le Paris SG salue la mémoire de "ce personnage érudit et francophone" qui a marqué son histoire.En 1991, quand Canal+ vient de racheter le club pour en faire un rival de l'Olympique de Marseille, c'est Artur Jorge, qui avait déjà tenté une aventure parisienne avec le Matra Racing, que le président délégué du club Michel Denisot va chercher."Artur Jorge est le plus grand entraîneur que j'ai connu", a réagi l'intéressé jeudi sur X. "Érudit, cultivé, passionné, stratège, intransigeant... avec lui le PSG a grandi très vite".L'arrivée de celui qui en 1987 a emmené le FC Porto vers le titre de Coupe des Clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, a un premier effet avec une place de troisième du championnat en 1992, puis de deuxième en 1993 avec un titre en Coupe de France la même année.Fort des multiples recrues et révélations parisiennes - Le Guen, Ricardo, Ginola, Lama, Roche, Weah... - le PSG remporte son deuxième titre de champion de division 1 en 1994.- Casque d'Or et Madjer -C'est aussi sous ses ordres que les Parisiens terrassent le Real Madrid 4-1 au match retour des demi-finales de la Coupe de l'UEFA, après avoir été dominés 3-1 à l'aller au stade Bernabeu. La fameuse tête "Casque d'Or" d'Antoine Kombouaré sur le coup franc tiré par Valdo, dans un Parc des Princes en fusion, est restée gravée dans les mémoires des supporters parisiens.Parti sur un succès en 1994, Artur Jorge reviendra entraîner Paris quelques mois en 1998-99, un passage infructueux et resté anecdotique dans sa grande carrière.Car si en France son nom reste associé au PSG, au Portugal Artur Jorge est une légende. Avec Porto, le titre suprême en Europe en 1987 est remporté dans une finale ponctuée de la fameuse "Madjer" (talonnade pour marquer) contre le Bayern Munich (2-1)."Humble et discret, il fut le premier entraîneur portugais à remporter une Coupe d’Europe au service du FC Porto", une "conquête indiscutablement fondatrice" qui a marqué "le retour du football national sur les grandes scènes internationales", a souligné le président de la Ligue portugaise de football (FPF) Fernando Gomes.Depuis le banc, il amène aussi au FC Porto trois titres de champion du Portugal."Le FC Porto pleure la perte d'une des plus grandes figures de son histoire", a réagi le club, qui s'est dit "orphelin d'une légende". "Extrêmement cultivé, auteur d'un livre de poésie, mélomane et collectionneur d'art, il s'est simultanément imposé comme l'un des entraîneurs de football les plus performants de la fin du XXe siècle", ajoute Porto.En tant que joueur (16 sélections, un but), il laisse son empreinte la plus profonde au Benfica Lisbonne, où il gagne quatre championnats et deux coupes du Portugal grâce à ses multiples buts. Il en a inscrit la bagatelle de 215 en 316 matches.Signe de son aura, le Président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a rendu hommage au "parcours d’entraîneur de football" d'Artur Jorge dans un communiqué.