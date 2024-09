Formation du gouvernement : Michel Barnier va présenter à Emmanuel Macron une liste de 38 ministres

20:47

Promesses

Michel Barnier va proposer résident de la République "un gouvernement prêt à agir au service des Français", a fait savoir l’Elysée.

Selojn l'AFP, lors de la réunion avec les responsables des forces politiques et groupes parlementaires, Michel Barnier a rappelé les attentes des Français et l’urgence à y répondre.

Il a réaffirmé ses priorités : "améliorer le niveau de vie des Français et le fonctionnement des services publics, particulièrement l’école et la santé ; garantir la sécurité, maîtriser l’immigration et faire progresser l’intégration ; encourager [les] entreprises et [les] agriculteurs et conforter l’attractivité économique de la France ; maîtriser [les] finances publiques et réduire la dette écologique"