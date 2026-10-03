Fortes explosions entendues dans la capitale yéménite, aux mains des combattants Houthis

De fortes explosions ont été entendues samedi à Sanaa, contrôlée par les Houthis, alors qu'un média lié à ces combattants pro-iraniens a annoncé des frappes saoudiennes visant la capitale yéménite.

Les hostilités entre les Houthis et l'Arabie saoudite, frontalière du Yémen, ne connaissent pas de répit, le royaume étant régulièrement visé par les combattants pro-iraniens qui affrontent aussi au Yémen les forces gouvernementales, soutenues par Ryad.

Un correspondant de l'AFP a entendu au moins cinq explosions dans différents secteurs, tandis qu’un autre a vu deux avions de chasse lancer des missiles sur la ville.

De son côté, la chaîne Almasirah, affiliée aux Houthis, a fait état d’une "agression saoudienne contre Sanaa", sans fournir davantage de détails, notamment si l'attaque avait fait des victimes.

Elle avait auparavant rapporté samedi que "l'ennemi saoudien vise avec des missiles le réseau de télécommunications dans la région de Saada", fief des rebelles dans le nord du Yémen.

Les Houthis avaient déjà accusé l’Arabie saoudite d’avoir bombardé Sanaa dans la nuit de jeudi à vendredi.

Après une offensive éclair en septembre, les Houthis se sont emparés du littoral sur la mer Rouge, renforçant leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb.

Ce détroit avait gagné en importance depuis que la navigation sur le détroit d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique, connaît de fortes restrictions imposées par l'Iran fin février après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

La dernière offensive terrestre menée par les Houthis a fait des centaines de morts et aggrave la crise humanitaire que traverse le pays.

La crise de la faim au Yémen menace de devenir "absolument dévastatrice", a averti vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU.

Après plusieurs années d'accalmie, le Yémen a replongé en juillet dans la guerre, ouvrant un nouveau front dans le conflit au Moyen-Orient pour lequel les efforts de médiation n'aboutissent pas.

D'après le site d'information américain Axios, citant trois responsables américains, les principaux membres du cabinet du président Donald Trump se sont réunis vendredi à Camp David pour discuter des prochaines étapes de la guerre en Iran et du conflit au Yémen.

Les appels de Ryad à une aide internationale, notamment des Etats-Unis, ont pour l'instant été infructueux.



AFP