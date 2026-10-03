Bus caillassés à Saint-Denis : Citalis dévie plusieurs lignes et supprime des arrêts

Face à la recrudescence d’actes de caillassage ayant visé plusieurs bus du réseau Citalis, Sodiparc annonce adapter temporairement certains itinéraires afin de garantir la sécurité des usagers, des conducteurs et des véhicules. Ces mesures, mises en place à titre préventif, permettent de maintenir le service tout en évitant les secteurs concernés. Aucun bus ne dessert la zone de Primat et l'arrêt Mail du Chaudron à partir de 18h. De plus, les arrêts suivants ne sont plus desservis : Mail du Chaudron, Lacroix et selon les lignes , les arrêts Station Chaudron, Roger Payet, Rontaunay, Foucherolles et Leconte de Lisle (Photo Sodiparc)

Les déviations ci-dessous s'appliquent à partir de 18h et jusqu'à nouvel ordre.

Secteur Cité Papaya / Notre-Dame

Lignes concernées : 10 et 11

Les arrêts suivants ne sont plus desservis dans les deux sens :

Notre-Dame

Mondon

Doret

Cité Papaya

Les lignes 10 et 11 sont déviées via le Boulevard Sud.

Secteur Chaudron / Sainte-Clotilde

Lignes concernées : 1, 5, 6 et 8

Les arrêts suivants ne sont plus desservis :

Mail du Chaudron

Lacroix

Selon les lignes :

Station Chaudron

Roger Payet

Rontaunay

Foucherolles

Leconte de Lisle

Des terminus provisoires sont mis en place à Rue de l'École pour certaines lignes.

Secteur Primat

Lignes concernées : 26, 27, 27A, 31, 32 et 33

Aucune ligne ne dessert actuellement la zone Primat.

Arrêts non desservis :

Siège CINOR

Les Lavandières

École Primat

Stade de l'Est

Pont Triolet

Station Chaudron

Mail du Chaudron

Leconte de Lisle (plus de desserte à partir de 18h)

La desserte de l’arrêt “Zévi” reste toutefois maintenue.

Pour les lignes 26, 27, 27A et 33, le terminus provisoire est reporté à Rue de l'École.

Bois de Nèfles

Lignes concernées : 24 et 24A : terminus provisoire à Théodore Chassériau

Déviation identique à celle habituellement mise en place lors du marché forain du mercredi.