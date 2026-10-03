Bus caillassés à Saint-Denis : Citalis dévie plusieurs lignes et supprime des arrêts

Face à la recrudescence d’actes de caillassage ayant visé plusieurs bus du réseau Citalis, Sodiparc annonce adapter temporairement certains itinéraires afin de garantir la sécurité des usagers, des conducteurs et des véhicules. Ces mesures, mises en place à titre préventif, permettent de maintenir le service tout en évitant les secteurs concernés. Aucun bus ne dessert la zone de Primat et l'arrêt Mail du Chaudron à partir de 18h. De plus, les arrêts suivants ne sont plus desservis : Mail du Chaudron, Lacroix et selon les lignes , les arrêts Station Chaudron, Roger Payet, Rontaunay, Foucherolles et Leconte de Lisle (Photo Sodiparc)
Les déviations ci-dessous s'appliquent à partir de 18h et jusqu'à nouvel ordre.
Secteur Cité Papaya / Notre-Dame
Lignes concernées : 10 et 11
Les arrêts suivants ne sont plus desservis dans les deux sens :
Notre-Dame
Mondon
Doret
Cité Papaya
Les lignes 10 et 11 sont déviées via le Boulevard Sud.
Secteur Chaudron / Sainte-Clotilde
Lignes concernées : 1, 5, 6 et 8
Les arrêts suivants ne sont plus desservis :
Mail du Chaudron
Lacroix
Selon les lignes :
Station Chaudron
Roger Payet
Rontaunay
Foucherolles
Leconte de Lisle
Des terminus provisoires sont mis en place à Rue de l'École pour certaines lignes.
Secteur Primat
Lignes concernées : 26, 27, 27A, 31, 32 et 33
Aucune ligne ne dessert actuellement la zone Primat.
Arrêts non desservis :
Siège CINOR
Les Lavandières
École Primat
Stade de l'Est
Pont Triolet
Station Chaudron
Mail du Chaudron
Leconte de Lisle (plus de desserte à partir de 18h)
La desserte de l’arrêt “Zévi” reste toutefois maintenue.
Pour les lignes 26, 27, 27A et 33, le terminus provisoire est reporté à Rue de l'École.
Bois de Nèfles
Lignes concernées : 24 et 24A : terminus provisoire à Théodore Chassériau
Déviation identique à celle habituellement mise en place lors du marché forain du mercredi.
Les parents des kaniars sont les premiers impactés par cette décision.
Et c'est très bien ainsi ! ! !