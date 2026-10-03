[Photos-Vidéo] The Voice Kids : Joy promet une "explosion de couleurs et d'émotions" pour la finale

Ce samedi 3 octobre 2026, Joy jouera sa place dans la grande finale de The Voice Kids sur TF1. Née à La Réunion, la jeune chanteuse de 10 ans fait partie des huits derniers talents de l'aventure après avoir été sélectionnée par Patrick Fiori lors de l'épreuve des Groupes. À quelques heures de la diffusion de cette ultime étape, Joy raconte à Imaz Press sa qualification, les conseils de son coach et cette aventure qu'elle vit avec "beaucoup de joie, de bonheur et de fierté". (Photo TF1 /ITV)

À seulement 10 ans, Joy est déjà arrivée au bout de l'aventure The Voice Kids. Ou presque... Pour les téléspectateurs, le dernier chapitre s'écrira ce samedi soir sur TF1.

Depuis son audition à l'aveugle, durant laquelle les quatre coachs s'étaient retournés, la jeune Réunionnaise a parcouru du chemin. Pour décrocher son ticket pour la finale, elle a dû convaincre une dernière fois Patrick Fiori lors de l'épreuve des Groupes.

Sur un plateau transformé en décor de vacances, Joy a interprété "Les vacances au bord de la mer" de Michel Jonasz. Un choix qui lui a donné quelques sueurs froides avant même de monter sur scène.

"Chacun avait une chanson festive et moi, j'avais peur que ma chanson casse l'ambiance", nous confie-t-elle. Pour préparer son passage, pas question de simplement apprendre les paroles : "On a travaillé avec la personne qui préparait le décor et les tableaux. On a travaillé sur nos placements pour que les prestations soient un vrai spectacle".

- "Je ne réalisais pas que j'allais en finale" -

Puis vient le moment du choix. Patrick Fiori doit désigner les talents qu'il emmènera avec lui en finale. Il décide de garder Joy. "Quand j'ai entendu mon nom, je ne réalisais pas trop que j'allais en finale", elle raconte. Autour d'elle, l'émotion est contrastée. "Je voyais les copains tristes, alors j'étais un peu gênée et je leur ai fait un câlin". Et lorsqu'on lui demande si elle a cherché le regard de sa maman dans le public, à ce moment-là, Joy rigole : "Difficile de la rater ! Elle n'a fait que pleurer !".

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Cette qualification représente "beaucoup de joie, de bonheur et de fierté" pour la jeune chanteuse originaire de Sainte-Clotilde. "J'aime énormément chanter. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et je suis hyper contente". Derrière ce parcours, elle retient notamment les conseils de Patrick Fiori. "Il m'a fait répéter, il m'a bien dit ce qu'il fallait changer", elle explique.

Et si elle devait retenir une leçon technique, ce serait de ne pas seulement chanter les mots, mais les comprendre et les vivre. "Il faut comprendre les textes. Giovanella, ma merveilleuse coach à La Réunion, m'a aussi appris à décortiquer chaque texte, définir chaque mot pour vraiment comprendre ce que je chantais".

- La Réunion toujours présente -

Installée depuis un an en région parisienne, Joy garde un lien particulier avec son île natale. Depuis ses passages dans The Voice Kids, elle reçoit "plein de gentils messages" de La Réunion. Écoutez.

Mais la jeune chanteuse a aussi une petite remarque : "On me dit souvent que je ne montre pas assez que je suis Réunionnaise", elle rapporte. "Ce n'est pas de ma faute... ça n'a pas été montré au montage". Elle cite notamment Soanne, autre jeune talent réunionnais passé par l'émission, qui avait pu faire entendre le créole sur le plateau : "Soanne a brillé en chantant en créole et c'est ça aussi représenter notre île".

Pour cette finale, Joy préfère évidemment ne rien dévoiler du résultat, enregistré plusieurs semaines auparavant. Elle donne tout de même un indice sur ce qui attend le public : "Ils doivent s'attendre à une explosion de bonheur, de couleurs, et toujours de l'émotion".

Malgré la compétition, pour elle, la musique reste avant tout une histoire de rencontre : "On partage nos chansons. La musique, c'est du partage avec la personne avec qui je chante mais aussi le public".

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- Après The Voice Kids, Joy continue de chanter -

Si les téléspectateurs découvriront seulement ce samedi l'issue de la compétition, Joy, elle, a déjà retrouvé son quotidien. Un quotidien qui reste très musical. "Ce que je peux vous dire c'est que j'ai repris "Le Roi Lion" et je continue à chanter et faire tout ce que j'aime", raconte celle qui interprète Nala dans la comédie musicale.

Sa mère observe surtout une petite fille qui a trouvé son élément depuis leur installation dans l'Hexagone : "Ça fait un an qu'on est à Paris et Joy vit sa meilleure vie. Ça lui apporte tellement de bonheur. Je sens qu'elle est épanouie, elle est à sa place".

Entre "Le Roi Lion", The Voice Kids et désormais des castings pour le cinéma, les expériences s'enchaînent. Mais avant de regarder plus loin, reste une dernière soirée à vivre avec le public. Rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour découvrir la finale de The Voice Kids. À La Réunion, l'émission sera rediffusée dimanche soir sur Antenne Réunion.

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