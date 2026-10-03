Le Port : des policiers et des pompiers caillassés par une vingtaine de jeunes, une voiture et des poubelles incendiées

(Actualisé) Des policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont été caillassés par une vingtaine de jeunes, dont certains cagoulés, dans la nuit du vendredi 2 octobre au samedi 3 octobre 2026 au Port. Les faits se sont produits entre 1h30 et 3h du matin. Les policiers ont été pris à partie alors qu'ils étaient en protection des pompiers intervenant sur un feu de voiture au rond-point du Sacré-Cœur à la Rivière des Galets. Les jeunes ont également mis le feu à des poubelles. Le calme est ensuite revenu (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon nos informations, un équipage de gendarmerie a également essuyé des jets de galets alors qu'il passait dans le secteur. Aucun blessé ni dégât sur les véhicules des forces de l’ordre et des secours n’est signalé.

Cette nuit, aucune interpellation n’a eu lieu, .

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