Ligue des nations: premier accroc pour les Bleus de Zidane

Après deux succès en deux matches à l'extérieur, les retrouvailles de Zinédine Zidane avec le Stade de France n'ont pas été une franche réussite, les Bleus étant tenus en échec par l'Italie (1-1) au terme d'une prestation assez fade, vendredi en Ligue des nations.

L'enceinte de Saint-Denis se faisait une joie d'accueillir la première sortie du nouveau sélectionneur à domicile, mais malgré un accueil à la hauteur de l'icône, avec une ovation et un énorme tifo ("Zizou, bienvenue chez toi"), le public est resté sur sa faim, l'équipe de France n'ayant pas trouvé la solution pour déstabiliser une Nazionale solide en défense à défaut d'être brillante.Si Michael Olise a ouvert le score sur un magnifique coup franc après un décalage de Rayan Cherki (55e), inscrivant son 9e but en 28 sélections (55e), la défense a fini par craquer devant Alessandro Bastoni qui a profité d'une faute d'inattention de Lucas Da Cunha (68e). Les Tricolores ont même terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Dayot Upamecano pour un deuxième avertissement, suite à une faute sur Moïse Kean (85e).Avec sept points, les Tricolores restent en tête du groupe 1 mais devront montrer un tout autre visage lundi contre la Belgique, deuxième (6 pts), au Stade de France pour clore sur un bilan positif ce premier rassemblement de l'ère Zidane.- Occasions italiennes -Après avoir fait largement tourner son groupe, lundi en Belgique (1-0), le patron français avait pourtant battu le rappel de ses cadres pour défier les Italiens qu'il retrouvait plus de 20 ans après son exclusion en finale du Mondial-2006 à la suite de son fameux coup de boule sur Marco Materazzi, sa dernière apparition sur une pelouse en tant que joueur.Mais la titularisation des tauliers, emmenés par le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et Michael Olise, buteur à Bruxelles, n'a pas eu le don d'inspirer les Bleus. Sans imagination et trop prévisibles, ils ne sont pas parvenus à emballer la partie face à des Italiens qui venaient tout juste d'écraser la Turquie (4-1).Sans l'incroyable maladresse de Moïse Kean, seul au second poteau devant Mike Maignan (9e), les Français auraient même pu encaisser très rapidement leur premier but depuis l'arrivée aux commandes de Zidane.L'Italie a eu encore une autre énorme occasion juste avant la pause, la reprise de Davide Frattesi étant détournée in extremis en corner par Jérémy Jacquet (41e), le jeune joueur de Liverpool (21 ans) de nouveau titularisé dans l'axe de la défense aux côtés cette fois d'Upamecano. Puis c'est Mike Maignan qui a dû s'employer en fin de match avec une claquette sur une tête de Kean pour éviter une défaite à la maison (81e).- Dembélé très décevant -La déception est principalement venue des attaquants. Alors qu'on attendait énormément d'Ousmane Dembélé, promu capitaine en l'absence de Kylian Mbappé, blessé en Turquie le 25 septembre et forfait depuis pour la suite de cette fenêtre internationale, le Parisien a raté le coche et n'a pas été le leader offensif espéré."Dembouz" a connu trop de déchet, ne faisant ni les bons gestes ni les bons choix. Il aurait surtout dû trouver l'ouverture, seul devant Gianluigi Donnarumma après une frappe détournée de Désiré Doué (48e). Après sa Coupe du monde réussie (6 buts), le N.7 semble retomber dans ses travers en bleu et n'a pas fait oublier l'indispensable Mbappé.Comme d'habitude, c'est Olise qui a apporté du danger. Outre son but, le Bavarois a trouvé la barre sur un centre contré (23e). Eduardo Camavinga a aussi obligé Donnarumma à effectuer deux belles parades (84e, 90e+2). Mais globalement, le bilan offensif français a été trop maigre pour surprendre l'Italie. Un premier accroc pour Zidane, à oublier de toute urgence.