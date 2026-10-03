Saint-Denis : incendie dans un immeuble de huit étages, les habitants évacués

Un incendie a éclaté tôt ce samedi matin 3 octobre 2026 dans un immeuble de 8 étages de la rue Roland-Garros à Saint-Denis. Les appartements sont en cours d’évacuation par les pompiers qui ont déployé un important dispositif de secours (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Plusieurs véhicules du Sdis, dont la grande échelle, sont sur place. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore déterminées à ce stade.

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