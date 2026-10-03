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Saint-Denis : incendie dans un immeuble de huit étages, les habitants évacués

  • Publié le 3 octobre 2026 à 07:13
  • Actualisé le 3 octobre 2026 à 07:35
Sdis 974
pompier SDI 974
Sdis 974

Un incendie a éclaté tôt ce samedi matin 3 octobre 2026 dans un immeuble de 8 étages de la rue Roland-Garros à Saint-Denis. Les appartements sont en cours d’évacuation par les pompiers qui ont déployé un important dispositif de secours (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Plusieurs véhicules du Sdis, dont la grande échelle, sont sur place. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore déterminées à ce stade.

www.imazpress.com / [email protected]

Incendie, Saint-Denis, Faits-divers

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1 Commentaires
Marre des Vira
Marre des Vira
24 minutes

Triste et dramatique.
Bravo aux pompiers de st Denis pour leur travail.

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